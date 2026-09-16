Udinese, Zaniolo verso il recupero: punta il Cagliari

Zaniolo è pronto a ripartire: allenamento completo in gruppo e convocazione sempre più vicina

Buone notizie in casa Udinese sul fronte infermeria. Nicolò Zaniolo, fantasista classe 1999 e uno dei giocatori di maggiore talento della rosa bianconera, è sempre più vicino al rientro dopo l’infortunio muscolare che lo ha costretto a fermarsi nelle ultime settimane.

Il numero 10 friulano sta bruciando le tappe del recupero e le indicazioni che arrivano dal centro sportivo Bruseschi sono decisamente incoraggianti. Dopo il percorso riabilitativo seguito nelle scorse settimane, il giocatore ha infatti completamente smaltito la lesione di secondo grado al bicipite femorale rimediata lo scorso 22 agosto nel corso della sfida contro il Como.

Zaniolo torna ad allenarsi con il gruppo

La novità più importante riguarda il ritorno al lavoro insieme ai compagni. Nella giornata di ieri, Zaniolo ha svolto l’intera seduta agli ordini di Kosta Runjaic, allenatore tedesco dell’Udinese, prendendo parte a tutte le esercitazioni previste dal programma tecnico.

Un segnale particolarmente positivo, che conferma i progressi evidenziati negli ultimi giorni e lascia intravedere un possibile ritorno tra i convocati già nel prossimo turno di campionato. Il fantasista bianconero ha lavorato al pari dei compagni non impiegati o subentrati nell’ultima gara, dimostrando di aver superato la fase più delicata del recupero.

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Udinese-Cagliari, Zaniolo verso il rientro

L’obiettivo di Zaniolo è ora quello di tornare a disposizione per la sfida contro il Cagliari, in programma nel prossimo weekend. Salvo imprevisti, la convocazione appare sempre più probabile, anche se sarà lo staff tecnico a valutare con attenzione le modalità del suo eventuale impiego.

Difficile immaginare un utilizzo a pieno regime dopo un’assenza prolungata, ma la possibilità di rivederlo almeno per uno spezzone di partita rappresenta una prospettiva concreta. Molto dipenderà dalle sensazioni che il giocatore continuerà a fornire durante gli allenamenti dei prossimi giorni.

Un rientro importante per Runjaic

Il ritorno di Zaniolo rappresenterebbe una risorsa preziosa per l’Udinese. L’ex attaccante di Roma e Aston Villa garantisce infatti qualità offensiva, capacità di saltare l’uomo e imprevedibilità nella trequarti avversaria, caratteristiche che possono offrire nuove soluzioni tattiche a Runjaic.

La prudenza resta comunque d’obbligo, ma i segnali provenienti dal campo sono positivi. Dopo aver superato l’infortunio muscolare, Zaniolo vede sempre più vicino il ritorno in campo e la sfida contro il Cagliari potrebbe rappresentare il primo passo verso il pieno recupero.