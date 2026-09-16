Endrick, futuro in bilico: idea Milan, Roma e Manchester

Il giovane attaccante brasiliano, rimasto a Madrid su richiesta di Mourinho, fatica a trovare spazio: riprende quota l’ipotesi di un prestito a gennaio

I primi minuti giocati non cambiano la situazione: il futuro di Endrick è più incerto che mai. José Mourinho, tecnico portoghese alla guida del Real Madrid, ha mandato in campo il giovane brasiliano negli scampoli finali del match con l’Elche, vinto all’ultimo respiro dai Blancos con il gol di Carlos Espí. La prima occasione di questa stagione, non necessariamente la prima di tante, sta riaprendo scenari di mercato per gennaio, con diversi club pronti a farsi avanti.

Dal no alla Roma agli spazi chiusi

Tutto era diverso solo poche settimane fa, quando il classe 2006 aveva praticamente lasciato le Merengues. Come riporta As, Endrick aveva quasi finalizzato il trasferimento alla Roma, dove Gian Piero Gasperini era pronto ad accoglierlo, ma l’intervento di Mourinho ha cambiato tutto: soddisfatto delle prestazioni nel precampionato e complice l’infortunio di Rodrygo, lo Special One ha chiesto di trattenere il brasiliano. Endrick si è fidato, ma si è ritrovato chiuso da Mbappé, Espí, un intoccabile Vinicius Jr, Arda Guler e Brahim Diaz.

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Prestito possibile a gennaio

Secondo As, Endrick ha accettato di restare sapendo che a gennaio potrà rivalutare la situazione, e questa volta il Real non si opporrebbe a una nuova esperienza in prestito, sulla scia di quella fruttuosa al Lione che gli è valsa la convocazione ai Mondiali con il Brasile.

Milan, Roma e l’insidia inglese

Diversi club seguono con interesse questo scenario. Il Milan, con Gerry Cardinale e il tecnico Ruben Amorim concordi sul profilo, punta a un nuovo tentativo a gennaio dopo gli approcci estivi, con un prestito con diritto di riscatto come formula ideale. Anche la Roma resta vigile, pronta a un nuovo assalto se si aprissero spiragli. La vera insidia arriva però dall’Inghilterra: il Manchester United, alla ricerca di una prima punta di riserva alle spalle di Benjamin Sesko, aveva già avviato contatti con l’entourage del brasiliano lo scorso agosto.