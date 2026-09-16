Il Como blinda Douvikas: accordo per il rinnovo fino al 2030 e ingaggio ritoccato! Svelata la strategia dei lariani per l’attaccante

Il Como ha blindato Anastasios Douvikas: rinnovo e ingaggio ritoccato per l’attaccante greco. Ecco la mossa del club lariano

Mossa strategica e di grande spessore nel calciomercato del Como, che sceglie di blindare a lungo termine il proprio riferimento offensivo principale. La dirigenza lariana ha infatti perfezionato l’accordo su ogni singolo dettaglio per il prolungamento del contratto di Anastasios Douvikas, autentico uomo copertina della rosa di Cesc Fabregas. Stando a quanto rivelato nelle ultime ore da Sky Sport, l’attaccante greco si è legato al club con una nuova intesa con scadenza fissata al 30 giugno 2030, arricchita da un sostanzioso adeguamento dello stipendio che testimonia la totale fiducia riposta in lui dall’allenatore spagnolo.

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Rendimento da top player e impatto devastante in biancoblu

Il nuovo contratto rappresenta un premio ampiamente conquistato e meritato sul campo a suon di prestazioni di alto livello. Da quando ha fatto il suo approdo nel campionato italiano agli inizi del 2025, la punta greca ha impiegato pochissimo tempo ad adattarsi ai ritmi e alla tattica della Serie A, assumendo con personalità le redini dell’attacco lariano. I numeri collezionati finora riflettono in modo inequivocabile la sua straordinaria continuità: in 55 presenze complessive disputate con la maglia del Como tra le varie competizioni, il centravanti è stato capace di mettere a referto ben 22 reti, trasformandosi in una certezza per compagni e tifosi.

La strategia della dirigenza tra sirene di mercato e ambizioni future

Di fronte a un percorso di crescita così esponenziale, i vertici societari hanno deciso di intervenire con netto anticipo per spegnere sul nascere qualsiasi potenziale interesse proveniente dalle grandi potenze del calcio europeo. Douvikas si è imposto come una pedina tattica insostituibile nello scacchiere tracciato da Fàbregas, abile sia nel finalizzare la manovra offensiva sia nel dialogare nello stretto tra le linee per favorire gli inserimenti dei centrocampisti.

Attraverso questa scelta di bilancio e di pianificazione, la proprietà del Como ribadisce con forza la volontà di non ridimensionare le proprie ambizioni, ponendo la leadership e l’efficacia realizzativa del bomber greco come perno centrale attorno a cui edificare i successi dei prossimi anni.