Spagna e Luis de la Fuente avanti insieme: raggiunto l’accordo per il rinnovo! Durata monstre per il prolungamento del ct

Luis de la Fuente siederà ancora per tanto tempo sulla panchina della Spagna: accordo trovato per il rinnovo dalla durata monstre

La Spagna e Luis de la Fuente proseguiranno il proprio percorso insieme ancora a lungo. La federazione e il commissario tecnico hanno infatti raggiunto un’intesa totale per l’estensione del contratto secondo Fabrizio Romano, che vedrà l’allenatore prolungare in modo significativo il proprio vincolo sulla panchina delle Furie Rosse. La nuova intesa avrà una durata eccezionale di sei anni, fissando la nuova scadenza a luglio 2032. Si tratta di un segnale di continuità senza precedenti recenti nella storia della selezione iberica, volto a blindare la guida tecnica a seguito dei brillanti risultati conseguiti.

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Un accordo blindato per guidare la Spagna verso i grandi appuntamenti

Le parti hanno ormai definito ogni dettaglio economico e strategico dell’operazione, ed è tutto pronto per la formalizzazione dell’accordo, che verrà completato con le firme di rito nei prossimi giorni. La decisione di prolungare il rapporto per un arco temporale così lungo testimonia la totale sintonia esistente tra i vertici federali e il selezionatore. De la Fuente è stato capace di rilanciare la Nazionale spagnola combinando la solida identità tattica del palleggio a una manovra più dinamica e incisiva, valorizzando al contempo l’inserimento costante di nuovi giovani talenti nel gruppo della squadra maggiore e portando la Spagna al successo all’Europeo 2024 e al Mondiale 2026.

Pianificazione a lungo termine fino ai Mondiali 2030 e agli Europei 2032

Garantire la permanenza di De la Fuente in panchina fino al 2032 permette alla Spagna di impostare una programmazione ad ampio raggio di assoluto livello. Il commissario tecnico sarà chiamato a guidare la selezione attraverso i principali appuntamenti dei prossimi anni: lo storico Mondiale del 2030 — che vedrà la Spagna tra i paesi organizzatori — e il Campionato Europeo del 2032. Eliminando alla radice le potenziali speculazioni di mercato legate a scadenze a breve termine, la federazione garantisce stabilità allo spogliatoio e continuità al lavoro sul campo.

Con il completamento dell’iter burocratico previsto a breve, la federazione indirà una conferenza stampa per presentare i dettagli del nuovo accordo. La Nazionale spagnola riparte così da una conferma fondamentale per consolidare la propria posizione ai vertici del calcio internazionale.