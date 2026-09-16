Italia, la nuova era Mancini: tra novità per la Nations League, linea verde e strategie con l’Under 21

Italia, dentro alle possibili convocazioni di Roberto Mancini per la Nations League. Cosa ha in mente il ct azzurro

L’Italia si proietta verso il primo impegno ufficiale della nuova gestione di Roberto Mancini, pronto al suo secondo debutto sulla panchina azzurra nell’imminente incontro di Nations League contro il Belgio, in programma venerdì 25 settembre. Secondo Sky Sport, il commissario tecnico sta definendo gli ultimi dettagli della lista dei convocati, guidato dall’obiettivo di amalgamare senatori di lungo corso con elementi emergenti di grande prospettiva.

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Volti nuovi e scelte strategiche per la Nazionale maggiore

Tra le novità più attese in rosa figurano i profili di Ali Zoma e Issa Doumbia, ai quali si aggiungerà Alessandro Romano, centrocampista che ha di recente scelto la maglia azzurra dopo il percorso svolto con la Svizzera a livello giovanile. Spazio anche ai giovani già inseriti nel gruppo, come Samuele Inacio Pia — al debutto con i ‘grandi’ nell’amichevole di giugno contro il Lussemburgo — oltre ai difensori Coppola e Ghilardi. Sulla corsia di destra resta aperto il nodo Kayode, la cui chiamata dipende dal recupero di Palestra, fermo da fine agosto per infortunio. Nel ruolo di quarto portiere dietro Donnarumma, Carnesecchi e Vicario prende quota il classe 2007 del Bologna Matteo Pessina, mentre si valuta una convocazione strategica per Eddy Kouadio (difensore del Monza ma di proprietà della Fiorentina), per evitare il rischio di un inserimento della Costa d’Avorio.

Sintonia totale con l’Under 21 di Silvio Baldini

La definizione della rosa della Nazionale maggiore procede in stretta collaborazione con l’Under 21 di Silvio Baldini, impegnata in match cruciali per le qualificazioni europee. Per questo motivo, diversi prospetti rimarranno a disposizione della selezione giovanile: tra questi spiccano Alphadjo Cisse, protagonista di un ottimo avvio col Milan, insieme a Ndour, Pisilli, Koleosho, Raimondo e Lulli.

I dubbi in attacco e le certezze del gruppo azzurro

Negli ultimi slot da assegnare restano ancora da sciogliere alcuni nodi nel reparto offensivo di Mancini. Proseguono infatti le riflessioni su Mateo Retegui, mentre nel ballottaggio tra compagni di club Vergara appare al momento in vantaggio su Politano. Va verso una maglia da titolare o una conferma tra i convocati Giacomo Raspadori, pronto a ritagliarsi un ruolo importante nell’attacco dell’Italia.