David è rinato all’Atletico Madrid! 2 gol in 3 giorni, canadese decisivo anche contro l’Osasuna. E la Juventus si sfrega le mani

David sta vivendo una seconda vita all’Atletico Madrid! 2 gol in 3 giorni per l’ex Juventus, decisivo nel match contro l’Osasuna dopo quello con la Real Sociedad

La cura di Diego Simeone e l’aria della Liga sembrano aver restituito al calcio europeo la versione migliore di Jonathan David. Il centravanti canadese sta vivendo un momento di forma straordinario con la maglia dell’Atletico Madrid, confermandosi protagonista assoluto nel rotondo 4-0 con cui i Colchoneros si sono imposti sul campo dell’Osasuna. Una prestazione totale per l’ex attaccante della Juventus, capace di mettere a referto una rete e un assist a tre soli giorni di distanza dalla marcatura firmata nel successo per 3-0 contro la Real Sociedad.

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La serata perfetta contro l’Osasuna e l’intesa con Kang-in Lee

Nel match contro la formazione navarra, l’attaccante nordamericano ha messo in mostra tutto il proprio repertorio d’area di rigore. Oltre a trovare la via del gol personale con estrema freddezza, David si è trasformato in uomo assist servendo a Kang-in Lee il pallone per la firma personale. A completare il poker per la squadra di Madrid sono state poi le reti messe a segno dal difensore Robin Le Normand e dal centrocampista Alex Baena, al termine di una gara dominata sul piano del gioco e del ritmo dall’inizio alla fine.

Il riscatto dalla Juventus: la scommessa vincente dei Colchoneros

L’impatto immediato di David nell’attacco dell’Atletico rappresenta una notizia di rilievo anche in chiave mercato. Il classe 2000 è arrivato a Madrid durante la sessione estiva a titolo temporaneo, attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto concordata con la Juventus. Dopo un anno deludente a Torino, il canadese ha ritrovato stimoli, centralità e continuità d’impiego nel sistema tattico biancorosso, dimostrando di possedere quel fiuto del gol che aveva convinto la dirigenza bianconera a puntare su di lui in passato.

Le prospettive per la stagione e l’opzione di acquisto a titolo definitivo

Se il rendimento del numero nove dovesse mantenersi su questi standard realizzativi, la dirigenza dell’Atletico Madrid non esiterà a esercitare l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo al termine del campionato. Per la Juventus si prefigura l’eventualità di incassare una cifra importante (25 milioni), mentre i tifosi Colchoneros si godono un attaccante completamente rigenerato e già decisivo nelle gerarchie offensive della squadra.