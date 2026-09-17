Monza, Juric alla vigilia del Sassuolo: «Dobbiamo migliorare, c’è voglia di crescere»

Il tecnico biancorosso presenta la sfida contro gli emiliani: recuperi, scelte di formazione e analisi del momento della squadra

Il Monza si prepara ad affrontare il Sassuolo nella gara che aprirà la 5ª giornata di Serie A. La squadra di Ivan Juric è ancora alla ricerca del primo successo stagionale dopo aver conquistato soltanto un punto nelle prime quattro partite di campionato.

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La sfida contro gli emiliani rappresenta quindi un appuntamento importante per i biancorossi, chiamati a dare una risposta dopo un avvio complicato. Alla vigilia del match del Brianteo, il tecnico del Monza è intervenuto in conferenza stampa, facendo il punto sulle condizioni della rosa e sulle possibili scelte per la partita.

RECUPERI E SCELTE TRA I PALI – «Mangas è recuperato, speriamo regga i 90 minuti. Questione portieri? Domani giocherà Tornqvist, lo abbiamo conosciuto in queste settimane. Gli infortunati stanno migliorando, siamo stati sfortunati con Tourè e Ziolkowski».

Juric ha quindi confermato il recupero di Mangas e annunciato la presenza di Tornqvist dal primo minuto contro il Sassuolo, mentre il club continua a monitorare la situazione degli altri giocatori alle prese con problemi fisici.

ZEBALLOS E LE SOLUZIONI OFFENSIVE – «Zeballos ha bisogno di tempo, è lontano dai suoi standard. Domani avrà minuti, ma dobbiamo essere cauti. Sta lavorando bene, la sosta ci servirà per metterlo in condizioni. Attacco? Dany Mota e Cutrone sono a disposizione, abbiamo diverse opzioni. Da Colpani mi aspetto di più, ha fatto bene, ma può dare di più».

Il tecnico biancorosso ha parlato anche del reparto offensivo, sottolineando la necessità di recuperare al meglio Zeballos e chiedendo un contributo maggiore a giocatori di qualità come Colpani.

DIFESA E CRESCITA DELLA SQUADRA – «Antov e Goglichidze si stanno allenando bene, Pessina è un’assenza pesante, perché conosce bene il mio gioco. Difesa? Non mi è piaciuto l’atteggiamento nell’ultima gara, dobbiamo essere più attenti, ma nei ragazzi c’è una voglia di migliorare incredibile. Se gli altri tirano poco è perché stiamo facendo bene, c’è sicuramente qualche aspetto da migliorare».

Juric ha infine analizzato il rendimento difensivo del Monza, evidenziando alcuni aspetti da correggere ma anche la disponibilità del gruppo a lavorare per migliorare.

Contro il Sassuolo, dunque, la formazione brianzola proverà a conquistare i primi tre punti della stagione e a dare una svolta al proprio campionato. Il tecnico chiede maggiore attenzione, equilibrio e concretezza per invertire il trend delle prime giornate.