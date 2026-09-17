Retroscena sul calciomercato Napoli: Allegri voleva un’altra punta, no di De Laurentiis! Il vice-Hojlund era già in casa, il motivo

Novità importanti sul calciomercato Napoli, con il no di Aurelio De Laurentiis a Massimiliano Allegri che chiedeva un’altra punta. Il motivo

Emergono importanti retroscena di calciomercato in casa Napoli, relativi alla gestione della rosa e del reparto avanzato messo a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Secondo La Repubblica, durante i mesi della scorsa sessione estiva si sarebbero verificate le prime reali divergenze strategiche tra l’allenatore toscano e i vertici dirigenziali azzurri. Al centro del confronto c’era la richiesta esplicita del mister di tesserare un nuovo centravanti d’esperienza da affiancare al titolare Rasmus Højlund per affrontare con maggiori garanzie il fitto calendario stagionale.

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Le motivazioni di Allegri e il no della dirigenza azzurra

La sollecitazione dell’allenatore rispondeva all’esigenza tattica di inserire in organico una punta di ruolo fisicamente strutturata, abituata a determinati palcoscenici e capace di far rifiatare il bomber danese nel corso del campionato. La risposta della società partenopea è stata tuttavia un netto rifiuto, dettato da precise motivazioni di bilancio e dalla volontà di gestire in modo sostenibile le risorse finanziarie del club. La dirigenza si è detta convinta di poter valorizzare l’usato sicuro e gli elementi già presenti nello spogliatoio, evitando così ulteriori esborsi economici nel mercato estivo.

La scommessa su Lucca e le difficoltà sul rettangolo di gioco

Alla luce della decisione societaria, la casella di vice Højlund è rimasta occupata da Lorenzo Lucca, designato come prima alternativa d’attacco almeno fino alla riapertura delle trattative a gennaio. Nonostante l’impegno costante dimostrato dal tecnico toscano nel lavoro tattico quotidiano per rigenerare il centravanti e integrarlo al meglio nei meccanismi di squadra, le prestazioni fornite dal giocatore sul campo continuano a non soddisfare le attese dello staff.

Le prospettive in vista della sessione di riparazione invernale

Quella che per la proprietà doveva essere una scelta conservativa si sta rivelando un nodo tattico decisamente complesso da sciogliere. Se le prestazioni della riserva d’attacco non dovessero garantire l’auspicato salto di qualità nelle prossime uscite ufficiali, il Napoli si troverà costretto a rivedere i propri piani e a intervenire sul mercato di riparazione a gennaio per regalare finalmente ad Allegri il rinforzo d’attacco richiesto a inizio stagione.