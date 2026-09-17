La rinascita di Simone Pafundi al Catanzaro. L’assist da sogno, il premio MVP e la voglia di azzurro

Simone Pafundi si sta rigenerando al Catanzaro. Dentro alla stagione del gioiellino classe 2006

Un gesto tecnico d’autore ha riacceso i riflettori su Simone Pafundi. L’incredibile passaggio filtrante con cui il trequartista del Catanzaro ha mandato in rete Pietro Iemmello contro la Carrarese ha fatto rapidamente il giro dei social, spingendo la Lega B ad assegnare all’ex talento dell’Udinese il premio di miglior giocatore dell’ultima giornata di campionato. Un rientro da incorniciare per il classe 2006, rimasto ai box nelle prime tre uscite stagionali a causa di un problema al polpaccio. Il suo impatto con la maglia giallorossa sotto la guida di mister Gorgone è stato immediato: tra Coppa Italia (gol al Südtirol) e campionato, il bilancio dell’attaccante registra già una rete e un assist in due sole apparizioni.

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L’università del Catanzaro e la spinta di Ciro Polito

Le prestazioni del giovane talento hanno restituito il sorriso al presidente Floriano Noto, orgoglioso del ruolo che il club si è ritagliato nel panorama calcistico italiano, ormai definito da molti come l’“università della B”. Dopo aver valorizzato prospetti del calibro di Cisse, Favasuli e Liberali, la società calabrese punta a consacrare anche il profilo di Pafundi. A convincere il giocatore a trasferirsi in Calabria è stato il direttore sportivo Ciro Polito, intenzionato a garantirgli la continuità d’impiego mai trovata a Udine. L’obiettivo a breve termine del calciatore è quello di ritagliarsi uno spazio primario e riconquistare una maglia nella Nazionale Under 21.

Spessore caratteriale e la sfida da ex contro la Sampdoria

Nonostante le enormi attenzioni mediatiche che lo accompagnano fin dai suoi esordi a livello giovanile, il fantasista dimostra una maturità fuori dal comune nel gestire le pressioni esterne. Intervistato nel post-partita, il ragazzo ha commentato con grande lucidità la propria condizione: “Tante aspettative sul mio conto? Le sento da quando avevo 15 anni, ma io cerco di essere sereno il più possibile per dimostrare il mio valore”.

Un carattere solido che si rivelerà fondamentale già nel prossimo turno di campionato, quando il Catanzaro affronterà la Sampdoria. Per Pafundi si tratterà di un incrocio dal sapore speciale contro la sua ex squadra, un palcoscenico ideale per confermare che il suo percorso di crescita verso i vertici del calcio italiano è finalmente ripartito. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.