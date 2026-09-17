Sassuolo, Aquilani presenta la sfida al Monza: «Servirà una partita di duelli e contrasti. Idzes? Speriamo non sia un infortunio lungo»

Il tecnico neroverde ha parlato alla vigilia della gara del Brianteo: focus su avversario, infortuni e Sebastiano Esposito

Dopo la prestigiosa vittoria conquistata al Mapei Stadium contro la Juventus per 3-2, il Sassuolo si prepara al prossimo appuntamento di campionato. I neroverdi saranno impegnati venerdì 18 settembre alle ore 20:45 sul campo del Monza, nella gara che inaugurerà la 5ª giornata di Serie A.

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La squadra allenata da Alberto Aquilani arriva alla sfida con grande entusiasmo dopo un avvio di stagione positivo. Il Sassuolo ha raccolto 7 punti nelle prime quattro giornate, grazie alle vittorie interne contro Torino e Juventus, al pareggio ottenuto sul campo del Bologna e all’unica sconfitta arrivata all’esordio contro l’Atalanta.

Dall’altra parte ci sarà un Monza ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, con appena un punto conquistato nelle prime quattro partite. Alla vigilia della sfida contro la squadra di Ivan Juric, Aquilani è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento dei suoi e presentare la partita.

IL MOMENTO DEL SASSUOLO E LA SFIDA AL MONZA – «La partita contro la è stata una gara emozionante per la prestazione e il risultato. Ha portato compliementi che i ragazzi hanno meritato! Queste partite ci portano consapevolezza, ma lasciano anche qualcosa che va maneggiato con cura. Contro il Monza, affronteremo una squadra che ha raccolto meno, ma è una squadra molto intensa e difficile da affrontare. Bisogna essere consapevoli del tipo di partita da affrontare: ci saranno duelli, contrasti da vincere, avremo meno tempo e spazio. Sono certo che domani faremo un buona partita: vedo una squadra applicata e in costante crescita».

L’allenatore del Sassuolo ha sottolineato come il successo contro la Juventus abbia dato ulteriore fiducia al gruppo, ma ha chiesto massima attenzione contro una squadra che, nonostante i risultati negativi, presenta caratteristiche difficili da affrontare.

LE CONDIZIONI DI IDZES E LE SCELTE DIFENSIVE – «Idzes è un giocatore fondamentale per noi, speriamo non sia una cosa lunga. Caleta-Car e Odenthal sono entrambi a disposizione, potrebbero giocare entrambi».

Aquilani ha quindi fatto il punto sulla situazione degli infortunati, evidenziando l’importanza di Idzes nello scacchiere neroverde e confermando la disponibilità di Caleta-Car e Odenthal per la trasferta contro il Monza.

ESPOSITO E LA CRESCITA DEL GIOVANE ATTACCANTE – «Per me Esposito ha fatto una partita straordinaria. Ha delle qualità innate che sta abbinando al servizio dei compagni: veniva a legare il gioco, attaccava la profondità, senza contare il gol. Ha grandi qualità, quindi è solo il punto di partenza: ora deve trovare continuità nelle prestazioni».

Il tecnico ha infine elogiato la prestazione di Sebastiano Esposito, protagonista contro la Juventus e sempre più centrale nel progetto del Sassuolo. Per Aquilani, il giovane attaccante dovrà ora confermare quanto mostrato trovando continuità nelle prossime gare.