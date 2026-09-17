Venezia, Stroppa si gioca il futuro: Tudor tra i nomi

Il Venezia riflette dopo un avvio complicato: Stroppa resta sotto osservazione, ma la sfida contro la Lazio può diventare decisiva per il futuro della panchina

La posizione di Giovanni Stroppa al Venezia inizia a essere sotto osservazione dopo un avvio di stagione molto complicato. Nonostante la conferma arrivata dopo la straordinaria cavalcata dalla Serie B, con tanto di rinnovo e piena fiducia da parte della società, ora il campo impone nuove valutazioni.

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Come riportato da Alfredo Pedullà, infatti, i risultati restano il principale metro di giudizio: dopo quattro giornate il Venezia è ancora fermo a zero punti, nonostante un mercato importante caratterizzato da numerosi investimenti e dall’arrivo di diversi calciatori stranieri. La squadra, almeno in questa prima fase, appare ancora alla ricerca di un’identità precisa.

La sfida di sabato sera contro la Lazio potrebbe quindi rappresentare un passaggio fondamentale per il futuro dell’allenatore. Un altro risultato negativo prima della lunga sosta per le Nazionali potrebbe spingere il club a ulteriori riflessioni, anche se al momento non sarebbero state prese decisioni definitive.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il Venezia avrebbe comunque iniziato a effettuare alcuni sondaggi esplorativi per eventuali alternative. Tra i profili valutati ci sarebbe anche Igor Tudor, inserito in una lista ristretta di nomi presi in considerazione dalla società lagunare.

La dirigenza non avrebbe ancora tirato le somme e ogni valutazione sarà rimandata al prossimo weekend. Molto dipenderà dalla risposta della squadra contro la Lazio e dalla capacità di Stroppa di invertire rapidamente il trend negativo.