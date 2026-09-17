Roma, Hermoso recupera per l’Inter: Gasperini ritrova tutta la difesa

Hermoso torna ad allenarsi in gruppo dopo la contusione alla caviglia: contro l’Inter il tecnico della Roma potrà scegliere tra diverse soluzioni difensive

Buone notizie in casa Roma in vista del big match contro l’Inter. Mario Hermoso è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo dopo il lavoro differenziato svolto nella giornata di ieri a causa di una contusione alla caviglia.

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A riportarlo è Angelo Mangiante per Sky Sport, che ha confermato il recupero del difensore spagnolo. Con Ndicka e Wesley già rientrati in gruppo nei giorni precedenti, Gian Piero Gasperini può contare sull’intera rosa a disposizione in vista della sfida dell’Olimpico in programma alle ore 18:00 contro i nerazzurri.

Roma, Gasperini valuta il terzetto difensivo per la sfida con l’Inter

La partita contro l’Inter rappresenterà un banco di prova importante per la squadra giallorossa, protagonista di un ottimo avvio di stagione soprattutto dal punto di vista difensivo. La Roma, infatti, è attualmente la miglior difesa del campionato con una sola rete subita.

Ora la scelta passa a Gasperini, chiamato a individuare il terzetto titolare da schierare all’Olimpico. Balerdi arriva da una prestazione convincente contro il Torino, mentre Mancini, Ndicka e lo stesso Hermoso hanno garantito affidabilità nelle precedenti uscite.

I prossimi allenamenti serviranno al tecnico per definire le ultime gerarchie e capire quali saranno i tre difensori incaricati di fronteggiare l’attacco dell’Inter. La concorrenza interna aumenta, ma rappresenta anche una risorsa importante per una stagione ricca di impegni.