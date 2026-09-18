Besiktas, Italiano conquista Istanbul: il coro dei tifosi

Istanbul ai piedi di Vincenzo Italiano: il tecnico celebrato dai tifosi del Besiktas con un coro particolare dopo il successo in Europa League

L’avventura di Vincenzo Italiano sulla panchina del Beşiktaş è iniziata nel migliore dei modi. A pochi mesi dal suo arrivo in Turchia, il tecnico italiano è già riuscito a lasciare il segno, conquistando non solo risultati importanti ma anche la fiducia e l’entusiasmo della tifoseria bianconera.

L’ultima dimostrazione è arrivata dopo il convincente successo per 4-1 contro il Marsiglia in Europa League, una vittoria che ha confermato la crescita della squadra e la bontà del lavoro svolto dall’allenatore. Il Beşiktaş ha mostrato un’identità tattica chiara, intensità di gioco e una notevole organizzazione in entrambe le fasi, elementi che portano chiaramente la firma di Italiano.

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Il Beşiktaş Park omaggia Vincenzo Italiano

Al termine della sfida europea, il clima all’interno del Beşiktaş Park è stato quello delle grandi occasioni. I tifosi hanno celebrato la prestazione della squadra e, in particolare, il lavoro del tecnico italiano, diventato in breve tempo uno dei beniamini dell’ambiente.

Il momento più curioso ed emozionante della serata è arrivato subito dopo il triplice fischio finale. Dagli altoparlanti dello stadio ha iniziato a risuonare “L’Italiano”, la celebre canzone di Toto Cutugno, scelta come omaggio simbolico all’allenatore.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, che ha accompagnato il brano cantandone il ritornello e dedicandolo proprio a Italiano. Una scena che ha strappato un sorriso al tecnico, apparso divertito e visibilmente colpito dall’affetto dimostrato dai sostenitori del Beşiktaş.

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Un impatto immediato in Turchia

I risultati ottenuti nelle prime settimane spiegano il crescente entusiasmo attorno all’ex allenatore di Fiorentina e Bologna. Italiano è riuscito rapidamente a trasmettere le proprie idee di gioco, costruendo una squadra riconoscibile e competitiva sia in campionato sia sul palcoscenico europeo.

La vittoria contro il Marsiglia rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso intrapreso dal club turco, che punta a recitare un ruolo da protagonista durante la stagione. In questo contesto, la figura di Italiano sta assumendo un’importanza sempre più centrale.

L’ovazione ricevuta al Beşiktaş Park conferma come il tecnico italiano abbia già instaurato un forte legame con la tifoseria. A Istanbul è ancora presto per parlare di traguardi, ma una certezza sembra già esserci: Vincenzo Italiano è riuscito a entrare nel cuore dei tifosi del Beşiktaş.



