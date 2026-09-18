Gasperini: «Massa perfetto, non ci saranno polemiche»

Gasperini in conferenza stampa: «Credo che l’Inter sia la squadra di riferimento del campionato. Domani Massa sarà perfetto e non ci saranno polemiche». Le parole

La Roma continua a viaggiare a punteggio pieno e si presenta al primo grande appuntamento della stagione con numeri da protagonista. I giallorossi hanno conquistato quattro vittorie nelle prime quattro giornate di campionato, realizzando dodici reti e subendone soltanto una. Un rendimento che certifica la solidità della squadra, trascinata dalle giocate del tandem offensivo formato da Paulo Dybala e Donyell Malen, tra i principali protagonisti di questo brillante avvio.

Il big match è in programma sabato 19 settembre alle ore 18:00 e metterà di fronte due delle formazioni più attrezzate del campionato. Un confronto particolarmente atteso anche perché permetterà ai giallorossi di testare il proprio stato di forma contro una delle candidate alla lotta per il vertice.

Alla vigilia dell’incontro è intervenuto in conferenza stampa Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Roma ha analizzato il momento positivo vissuto dalla sua squadra, facendo il punto sulla crescita del gruppo e presentando la delicata sfida contro i nerazzurri.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso.

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PAROLE – «Tutto quello che è entusiasmo e voglia sono energie positive. Chiaro poi che bisogna giocare, che quando le cose vanno meno bene c’è il rischio di deprimersi, ma non dobbiamo pensarci. Pensiamo alla partita, all’attesa, al nostro ambiente. Credo che queste siano le partite belle da giocare»

AVVERSARI – «Credo che l’Inter sia la squadra di riferimento del campionato. È una squadra che, nel tempo, sta facendo cose straordinarie. E non solo in Italia. Penso nei confronti di tutti abbia qualcosa in più, i risultati lo dimostrano e sono eclatanti. Bisogna anche avere la serenità di riconoscerlo»

SQUADRA – «Guardiamo noi, non gli altri: sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato. Loro sono al top da anni, poi si è un po’ inserito il Napoli in qualche stagione. Partite così mentalmente si preparano da sole. Serve lucidità. A Torino è stata una partita difficile, perché è difficile il campionato italiano. Normale avere difficoltà. Sarebbe troppo bello vincere sempre e vincere facile»

LULLI – «Se gioca in campionato è in grado di fare anche la Champions. È giovane, sta facendo un percorso, saltando tra l’altro passaggi in modo veloce. Guardo al presente e sì, ne sono soddisfatto»

INTER-KRIPTONITE – «Può darsi…C’è stato un periodo dove trovavo risultati con l’Inter, negli ultimi anni non è stato così. Sono anche cambiati gli allenatori: Conte, Inzaghi, Chivu, e il risultato non è cambiato (ride, ndr). Penso che l’Inter abbia fatto questo anche ad altre squadre. Prima c’era stata la stessa cosa contro la Juventus»

SINGOLI – «E’ un continuo incrociare le dita ma per domani siamo tutti disponibili. È straordinario perché succede raramente. Poi chiaro, c’è qualcuno che sta meglio e peggio, c’è stata anche qualche influenza. Oggi l’ultima rifinitura, ma ci saremo tutti. Pellegrini? Si allena con la squadra da due settimane di fila, anche lui può far tutto. Nel suo caso la lunga sosta nazionali sarà l’occasione per giocare, magari faremo qualche amichevole»

ARBITRO – «Domani Massa sarà perfetto e non ci saranno polemiche»