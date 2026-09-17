Convocati Monza per il Sassuolo, le scelte di Juric: recupera Mangas, prima chiamata per Ngonge. La lista completa

Il tecnico biancorosso ritrova il difensore portoghese dopo il problema accusato contro il Lecce. L’ex Napoli potrebbe debuttare al Brianteo

Si avvicina il prossimo appuntamento di Serie A per il Monza, pronto ad affrontare il Sassuolo nella sfida in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Brianteo. La squadra di Ivan Juric arriva alla gara dopo la sconfitta per 3-2 rimediata sul campo del Lecce, mentre i neroverdi di Alberto Aquilani si presentano al match con entusiasmo dopo il successo ottenuto contro la Juventus.

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In vista della partita, il tecnico del Monza ha diramato la lista dei convocati, con alcune novità importanti per quanto riguarda la rosa a disposizione.

Monza, Mangas recupera per il Sassuolo: convocato anche Ngonge

Tra i nomi presenti nell’elenco figura quello di Mangas, uscito anzitempo durante la sfida contro il Lecce dopo uno scontro di gioco con N’Dri. Il difensore portoghese ha seguito un programma personalizzato nei giorni successivi e ha recuperato in tempo per la gara contro il Sassuolo.

Juric dovrà ora decidere se schierarlo dal primo minuto oppure utilizzarlo a partita in corso, valutando le sue condizioni fisiche.

La principale novità riguarda invece Cyril Ngonge. L’attaccante arrivato in estate dal Napoli è stato inserito per la prima volta nella lista dei convocati e potrebbe quindi fare il suo debutto ufficiale con la maglia biancorossa proprio contro la formazione di Aquilani.

Monza-Sassuolo, l’elenco completo dei convocati

PORTIERI: Tornqvist, Thiam, Strajnar.

DIFENSORI: Goglichidze, Lucchesi, Maye, Antov, Mangas, Birindelli, Bakoune, Carboni, Kouadio.

CENTROCAMPISTI: Foe Ondoa, Akinsanmiro, Colombo, Mout, Folorunsho.

ATTACCANTI: Varela, Cutrone, Forson, Ngonge, Zeballos, Robinson, Mota Carvalho.

Il match contro il Sassuolo rappresenta un appuntamento importante per il Monza, chiamato a conquistare punti dopo un avvio di campionato complicato.