Juventus, Spalletti prima del debutto in Europa League: «Non dovremo fare come a Sassuolo. Kolo Muani e Woltemade possono giocare insieme»

Il tecnico bianconero presenta la sfida contro il NEC e parla di rotazioni, Woltemade, Kolo Muani e McKennie

La Juventus è pronta a fare il suo ritorno in Europa League dopo tre anni dall’ultima partecipazione alla competizione. La squadra di Luciano Spalletti debutta contro il NEC, con il tecnico bianconero chiamato a gestire una fase della stagione caratterizzata da tanti impegni ravvicinati e dalla necessità di trovare continuità dopo il passo falso in campionato contro il Sassuolo.

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Nel pre partita della sfida europea, l’allenatore della Juventus ha parlato ai microfoni di Sky Sport, analizzando le difficoltà della gara e spiegando alcune delle scelte di formazione.

GESTIONE DELLE ROTAZIONI E INSIDIE DEL NEC – «Non possiamo fare a meno di fare dei cambi quando ci sono partite così ravvicinate: è normale, i calciatori l’hanno capito».

Spalletti ha poi sottolineato l’importanza delle scelte durante la partita e la necessità di sfruttare al meglio anche i giocatori inizialmente in panchina.

SCELTE E APPROCCIO ALLA PARTITA – *«Per qualcuno è anche meglio giocare la mezz’ora in cui si decide la partita, anziché partire dall’inizio. Poi bisogna essere bravi a scegliere in maniera corretta. Dobbiamo conoscere Woltemade per capire quanto farlo giocare, come lo stesso Alajbegovic. Poi ci sono altri cinque che entreranno durante la partita: abbiamo sbagliato delle cose, forse un po’ troppe. La partita è la somma delle scelte prese in campo. Loro sono una squadra che si nutrono del campo aperto. Quando costruisci ti vengono a pressare: ci sarà volume alto, voce grossa. Non dovremo fare come a Sassuolo: dobbiamo avere la *testa lucida».

Juventus, Spalletti valuta la coppia Kolo Muani-Woltemade

Uno dei temi principali riguarda il possibile utilizzo contemporaneo di Randal Kolo Muani e Nick Woltemade, due profili offensivi che potrebbero rappresentare una soluzione importante per il reparto avanzato bianconero.

CONVIVENZA TRA GLI ATTACCANTI – «Possiamo provare Kolo Muani e Wolte insieme, ma devo lasciarmi anche un cambio di sostanza in attacco. Vediamo che partita viene fuori, Woltemade non era al top. Va messo in condizione di esprimersi al meglio, e si farà partita dopo partita».

Il tecnico ha quindi evidenziato la necessità di accompagnare gradualmente l’inserimento del nuovo attaccante, arrivato alla Juventus senza una preparazione completa.

Spalletti su McKennie: «Non bisogna rischiare»

Infine, l’allenatore bianconero ha parlato delle condizioni di Weston McKennie, rientrato dopo un problema fisico e gestito con attenzione dallo staff.

LE CONDIZIONI DI MCKENNIE – «Ha bisogno di non rischiare di ricascare sul’infortunio che ha avuto. Dal punto di vista del fiato è già nella metà campo avversaria. Oggi gli chiederemo di fare un po’ tutto, se posso lo terrò il più possibile in campo».

La sfida contro il NEC rappresenta dunque un primo banco di prova europeo per la Juventus di Spalletti, tra la ricerca del risultato e la gestione delle energie in vista dei prossimi impegni.