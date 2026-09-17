Italia Under 19, i convocati di Favo per il torneo in Croazia: presenti Arena ed Elimoghale

Gli Azzurrini sfideranno Francia, Turchia e Croazia: il commissario tecnico Massimiliano Favo ha scelto 24 giocatori classe 2008 e due classe 2009
Nuovo appuntamento internazionale per l’Italia Under 19, pronta a scendere in campo in un torneo amichevole in Croazia. Gli Azzurrini saranno impegnati in tre sfide contro Francia, Turchia e Croazia, test importanti per continuare il percorso di crescita della selezione guidata dal commissario tecnico Massimiliano Favo.
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La prima gara è in programma venerdì 25 settembre alle ore 15:30 a Kotoriba contro la Francia. Successivamente l’Italia affronterà la Turchia lunedì 28 settembre, sempre alle 15:30, a Ludbreg, mentre l’ultimo appuntamento sarà contro i padroni di casa della Croazia giovedì 1° ottobre alle 15:30 a Cakovec.
Italia Under 19, Favo convoca 24 calciatori
Il tecnico azzurro ha convocato 24 calciatori, tutti appartenenti alla classe 2008 ad eccezione di due giovani nati nel 2009: gli attaccanti Antonio Arena e Destiny Onoguekhan Elimoghale.
Entrambi arrivano dalla formazione che aveva conquistato la medaglia di bronzo al Mondiale Under 17 del 2025 in Qatar, con Favo che ha deciso di confermare alcuni elementi già protagonisti nelle precedenti esperienze con le selezioni giovanili italiane.
La rosa comprende giocatori provenienti da diversi club italiani e internazionali, con rappresentanti di realtà come Juventus, Inter, Torino, Como, Atalanta, Genoa, Bologna e Roma, oltre ad alcuni giovani impegnati all’estero.
Italia Under 19, la lista completa dei convocati
PORTIERI: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Paris Saint-Germain).
DIFENSORI: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Ettore Broggian (Como), Cristiano De Paoli (Como), David Marini (Cesena), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), Mattia Marello (Inter), Andrea Natali (AZ Alkmaar).
CENTROCAMPISTI: Andrea Ballanti (Torino), Alessio Baralla (Como), Vincenzo Damiano (Genoa), Luca Lo Monaco (Bologna), Andrea Luongo (Torino), Mattia Pedretti (Atalanta), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Genoa).
ATTACCANTI: Antonio Arena (Roma), Cristian Carrara (Inter), Mattia Esposito (Bari), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Christian Fogliaro (Monza), Simone Lontani (Parma).
Il torneo in Croazia rappresenterà quindi un’occasione importante per valutare i giovani talenti italiani in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali della categoria.