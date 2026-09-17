Juventus, Massara prima del NEC: «Quando sei alla Juve devi ambire alla vittoria. Fiducia totale in Spalletti»

Il Chief Football Officer bianconero ha parlato prima dell’esordio in Europa League: fiducia in Spalletti e obiettivo vincere ogni competizione

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Juventus-NEC, gara che segna l’esordio stagionale dei bianconeri in Europa League. Prima della sfida dell’Allianz Stadium, il Chief Football Officer della Juventus Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la partita e fare il punto sul momento della squadra.

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Il dirigente bianconero ha sottolineato l’importanza di affrontare la competizione europea con il giusto atteggiamento, indipendentemente dalla possibilità di ottenere una qualificazione alla prossima Champions League attraverso il torneo.

L’IMPORTANZA DELL’EUROPA LEAGUE – «L’atteggiamento deve essere serio, a prescindere dalla possibilità di andare in CL. Quando sei alla Juventus devi ambire alla vittoria. Tutti noi che siamo alla Juve non dobbiamo minimizzare neanche un punto perso».

Massara ha quindi ribadito le ambizioni del club, spiegando come ogni appuntamento debba essere affrontato con la massima attenzione. Per la Juventus, infatti, ogni competizione rappresenta un’opportunità per confermare il proprio livello e tornare protagonista.

Juventus, Massara conferma la fiducia in Spalletti

Nel corso dell’intervento pre partita, il dirigente juventino ha parlato anche del lavoro di Luciano Spalletti, confermando la piena fiducia della società nei confronti dell’allenatore.

Dopo un avvio di stagione caratterizzato da diversi temi da analizzare, il club vuole mantenere un approccio equilibrato, lasciando al tecnico il tempo necessario per sviluppare le proprie idee e trovare il giusto equilibrio.

IL PERCORSO CON SPALLETTI – «Poi le nostre analisi devono essere serene: il club ha totale fiducia sull’allenatore e siamo che il processo di crescita possa avvenire velocemente».

Le parole di Massara confermano dunque la volontà della Juventus di proseguire il percorso intrapreso con Spalletti, puntando sulla crescita della squadra e sulla capacità di migliorare attraverso il lavoro quotidiano.

La sfida contro il NEC rappresenta così il primo passo del cammino europeo dei bianconeri, chiamati a dimostrare sul campo le proprie ambizioni.