Napoli: stop Spinazzola, ancora personalizzato per Anguissa

Fiorentina-Napoli, stop improvviso! Monitorate le condizioni di Spinazzola: prosegue il programma personalizzato per Anguissa

Prosegue il percorso di avvicinamento del Napoli alla sfida contro la Fiorentina, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Franchi. Gli azzurri continuano a lavorare sul campo per preparare uno dei match più impegnativi di questo avvio di stagione, con lo staff tecnico impegnato a mettere a punto gli ultimi dettagli tattici in vista della trasferta in Toscana.

La seduta odierna si è svolta tra esercitazioni atletiche e lavoro tattico, con il gruppo concentrato sui meccanismi di gioco e sulle situazioni da sviluppare durante la gara contro i viola. L’allenamento si è aperto con una fase di riscaldamento per poi proseguire con esercitazioni tattiche e concludersi con una serie di prove di finalizzazione.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Napoli, apprensione per le condizioni di Spinazzola

La notizia principale della giornata riguarda Leonardo Spinazzola, esterno sinistro italiano apprezzato per la sua capacità di abbinare qualità offensiva e copertura difensiva. Il giocatore non ha preso parte all’allenamento con il resto dei compagni a causa di una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra.

Le condizioni dell’ex Roma saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico del club partenopeo. Al momento la situazione non appare particolarmente preoccupante, ma resta comunque da monitorare con attenzione per capire se il calciatore potrà essere regolarmente a disposizione in vista della sfida contro la Fiorentina.

L’eventuale assenza di Spinazzola rappresenterebbe una perdita importante per gli equilibri della squadra, considerando il contributo che l’esterno garantisce sia nella fase offensiva sia in quella difensiva.

Anguissa segue un programma differenziato

Allenamento personalizzato, invece, per Frank Zambo Anguissa, centrocampista camerunese che negli ultimi anni si è affermato come una delle pedine più importanti della mediana azzurra. Il giocatore ha svolto un programma differenziato suddiviso tra palestra e lavoro sul campo.

Una gestione programmata che permette allo staff tecnico di monitorare attentamente la sua condizione fisica in vista dei prossimi impegni della stagione.

Con la gara contro la Fiorentina sempre più vicina, il Napoli continuerà a lavorare nei prossimi giorni per recuperare gli elementi non al meglio e presentarsi al Franchi nelle migliori condizioni possibili. Le prossime sedute saranno decisive per chiarire soprattutto la situazione di Spinazzola e per comprendere quali saranno le scelte definitive dello staff tecnico per il delicato confronto contro i viola.