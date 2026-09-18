Portogallo, Jorge Jesus sicuro: convocato Cristiano Ronaldo

Portogallo, Cristiano Ronaldo non si ferma: il numero 7 è presente tra i convocati per i prossimi impegni di Nations League

Il Portogallo si prepara a tornare protagonista in Nations League con due impegni importanti contro Galles e Norvegia. Per l’occasione, il commissario tecnico Jorge Jesus ha diramato l’elenco dei giocatori convocati, confermando gran parte dell’ossatura che negli ultimi anni ha rappresentato uno dei punti di forza della selezione lusitana.

Tra i nomi che attirano maggiormente l’attenzione c’è ancora una volta quello di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese continua infatti a essere una presenza stabile all’interno della nazionale e ha ricevuto una nuova chiamata da parte di Jorge Jesus, tecnico che lo conosce molto bene dopo averlo allenato all’Al-Nassr. Una conferma che testimonia la fiducia del commissario tecnico nei confronti del cinque volte Pallone d’Oro, ancora considerato una risorsa preziosa per il gruppo.

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Serie A protagonista nella lista del Portogallo

Non manca una forte rappresentanza proveniente dal calcio italiano. Tra i convocati figurano infatti Francisco Conceição, esterno offensivo dotato di tecnica e rapidità, Gonçalo Ramos, attaccante portoghese capace di unire forza fisica e fiuto del gol, e Nuno Tavares, terzino mancino apprezzato per la sua spinta costante sulla fascia.

La lista comprende inoltre molti dei protagonisti della nuova generazione portoghese, tra cui Vitinha, regista dai piedi raffinati, João Neves, uno dei centrocampisti più promettenti del panorama europeo, e Rafael Leão, attaccante esplosivo in grado di cambiare l’inerzia di una partita con le sue accelerazioni.

Convocati Portogallo: l’elenco completo

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Per le sfide contro Galles e Norvegia, Jorge Jesus ha scelto 25 giocatori.

Portieri: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares.

Difensori: João Cancelo, Diogo Dalot, Rúben Dias, Tomás Araújo, Renato Veiga, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes e Nuno Tavares.

Centrocampisti: João Palhinha, Rúben Neves, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva e Bruno Fernandes.

Attaccanti: Francisco Conceição, Francisco Trincão, Rafael Leão, Pedro Neto, João Félix, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos e Fábio Silva.

Con un mix di esperienza e giovani talenti, il Portogallo punta a recitare un ruolo da protagonista nella competizione. Le sfide contro Galles e Norvegia rappresenteranno un importante banco di prova per una nazionale che continua a poter contare su una delle rose più complete e qualitative del panorama internazionale.

