Moviola Juventus-NEC, tutti gli episodi arbitrali: dal gol annullato a Gatti al rigore su Nico Gonzalez

L’analisi degli episodi della sfida di Europa League diretta dall’arbitro ucraino Oleksii Derevinskyi

La Juventus supera il NEC nel debutto stagionale in Europa League e conquista una vittoria larga, caratterizzata da diversi episodi da analizzare. La sfida è stata diretta dall’arbitro ucraino Oleksii Derevinskyi, chiamato a valutare alcune situazioni importanti soprattutto nella prima parte di gara.

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Juventus-NEC, gol annullato a Gatti e rete regolare di Nico Gonzalez

Il primo episodio arriva al 3’, quando la Juventus trova il gol con Federico Gatti sugli sviluppi di una punizione battuta da Douglas Luiz. Dopo una respinta della difesa del NEC, Alajbegovic rimette il pallone al centro e il portiere Polster perde la presa prima della conclusione del difensore bianconero. L’arbitro però interrompe il gioco: fallo ai danni dell’estremo difensore olandese.

Al 9’ arriva invece il vantaggio della squadra di Luciano Spalletti. Il lancio lungo di Grabara sorprende la difesa del NEC, con Nico Gonzalez che si inserisce nello spazio e anticipa l’uscita di Polster, depositando il pallone nella porta vuota. La rete viene giudicata regolare.

Poco dopo, al 14’, episodio di tensione tra Linssen e Gatti. L’attaccante del NEC colpisce con il braccio il difensore bianconero mentre entrambi contendono il pallone. Dopo il contatto nasce un breve confronto, ma Derevinskyi gestisce la situazione senza estrarre cartellini.

Rigore Juventus e gol di Woltemade: decisioni corrette

Al 24’ la Juventus raddoppia con Alajbegovic: assist di McKennie dopo una ripartenza orchestrata da Sarr e conclusione potente del centrocampista. Anche in questo caso nessuna irregolarità.

Dieci minuti più tardi arriva il calcio di rigore per i bianconeri. Nico Gonzalez viene servito in profondità da Alajbegovic e viene steso in scivolata da Kabar. La decisione dell’arbitro è corretta. Dal dischetto Woltemade non sbaglia e firma il 3-0.

Nella ripresa vengono ammoniti Monteiro e Douglas Luiz per due trattenute evidenti.

Finale senza dubbi: regolari i gol di Celik e Kolo Muani

Al 75’ la Juventus trova il quarto gol con Celik, servito da una grande giocata di Kolo Muani. L’esterno deve soltanto spingere il pallone in rete: tutto regolare.

All’82’ arriva anche il gol di Kolo Muani. Woltemade lavora un pallone importante e serve la verticalizzazione per il francese, che supera Polster e chiude la partita a porta vuota. Anche questa rete viene correttamente convalidata.