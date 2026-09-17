 Pagelle Juventus-NEC: Nico Gonzalez e Alajbegovic brillano nel 5-0 europeo, ottimo ingresso di Kolo Muani! I VOTI
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Pagelle Juventus-NEC: Nico Gonzalez e Alajbegovic brillano nel 5-0 europeo, ottimo ingresso di Kolo Muani! I VOTI

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Published 16 minuti fa il 17 Settembre 2026
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Esultanza Juve NEC

La Juventus domina il NEC: promossi Spalletti e i protagonisti del successo in Europa League

La Juventus inaugura nel migliore dei modi il proprio cammino in Europa League 2026/27. I bianconeri superano il NEC con un netto 5-0 nella prima giornata della fase campionato, conquistando una vittoria importante dopo il momento complicato vissuto in Serie A.

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La squadra di Luciano Spalletti convince per qualità e intensità, trovando cinque reti grazie a Nico Gonzalez, Alajbegovic, Woltemade, Celik e Kolo Muani. Di seguito le pagelle dei protagonisti della sfida.

Juventus, le pagelle dei bianconeri

Grabara 6,5
Kalulu 6
Gatti 6
Lucumi 6

Nico Gonzalez 7,5
Conceicao 6,5

Sarr 6

Douglas Luiz 6,5
Koopmeiners 6

Celik 6,5

McKennie 7
Bremer 6

Alajbegovic 7
Kolo Muani 7

Woltemade 6,5
Owusu SV

Allenatore Spalletti 7

NEC, le pagelle della squadra olandese

Polster 4

Sandler 5
Schuurs 5

Storm 5

Kabar 4,5
Monteiro 6

Thomas 6,5

Lebreton 5,5
Kers SV

Nejasmic 5,5

Bischoff 6
Geiger 6

Tadic 5,5

Chery 5,5

Linssen 5,5
Nuytinck SV

Allenatore Schreuder 5

La Juventus archivia così una serata europea positiva, con diversi segnali incoraggianti in vista dei prossimi impegni. Tra i migliori spiccano soprattutto Nico Gonzalez, decisivo nelle occasioni chiave, e i giovani Alajbegovic e Woltemade, protagonisti nel successo dello Stadium.

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