Pagelle Juventus-NEC: Nico Gonzalez e Alajbegovic brillano nel 5-0 europeo, ottimo ingresso di Kolo Muani! I VOTI

La Juventus domina il NEC: promossi Spalletti e i protagonisti del successo in Europa League
La Juventus inaugura nel migliore dei modi il proprio cammino in Europa League 2026/27. I bianconeri superano il NEC con un netto 5-0 nella prima giornata della fase campionato, conquistando una vittoria importante dopo il momento complicato vissuto in Serie A.
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La squadra di Luciano Spalletti convince per qualità e intensità, trovando cinque reti grazie a Nico Gonzalez, Alajbegovic, Woltemade, Celik e Kolo Muani. Di seguito le pagelle dei protagonisti della sfida.
Juventus, le pagelle dei bianconeri
Grabara 6,5
Kalulu 6
Gatti 6
Lucumi 6
Nico Gonzalez 7,5
Conceicao 6,5
Sarr 6
Douglas Luiz 6,5
Koopmeiners 6
Celik 6,5
McKennie 7
Bremer 6
Alajbegovic 7
Kolo Muani 7
Woltemade 6,5
Owusu SV
Allenatore Spalletti 7
NEC, le pagelle della squadra olandese
Polster 4
Sandler 5
Schuurs 5
Storm 5
Kabar 4,5
Monteiro 6
Thomas 6,5
Lebreton 5,5
Kers SV
Nejasmic 5,5
Bischoff 6
Geiger 6
Tadic 5,5
Chery 5,5
Linssen 5,5
Nuytinck SV
Allenatore Schreuder 5
La Juventus archivia così una serata europea positiva, con diversi segnali incoraggianti in vista dei prossimi impegni. Tra i migliori spiccano soprattutto Nico Gonzalez, decisivo nelle occasioni chiave, e i giovani Alajbegovic e Woltemade, protagonisti nel successo dello Stadium.