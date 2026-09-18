Sarri: «Anno di costruzione. Mercato? Arrivati giocatori top»

Maurizio Sarri intervistato analizza: «Questo è un anno di costruzione. Calciomercato? Sono arrivati giocatori importanti. Va data alla Conference League importanza»

Maurizio Sarri ha fatto il punto sul momento della sua Atalanta nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport Insider. Il tecnico nerazzurro ha analizzato l’avvio di stagione della squadra bergamasca, reduce da un bilancio di due vittorie e due sconfitte nelle prime quattro giornate di Serie A, soffermandosi sugli obiettivi da raggiungere e sulle prospettive del gruppo.

Nel corso della chiacchierata, Sarri ha inoltre messo a confronto questa esperienza con quelle vissute in passato sulle panchine di altre squadre, evidenziando differenze, difficoltà e margini di crescita di un’Atalanta ancora alla ricerca della migliore continuità. Le sue parole:

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PAROLE – «È un anno di costruzione: sia il direttore sportivo che la società parlano di costruzione per avere obiettivi solidi nel medio periodo. A Napoli dopo quattro partite avevamo due o tre punti, a Empoli dopo nove giornate eravamo ultimi in classifica e abbiamo poi fatto la finale playoff. L’unica esperienza in cui la fase iniziale è stata positiva nei risultati è stata al Chelsea»

MERCATO – «Ognuno ha il suo percorso e i suoi tempi. Qualcuno è arrivato all’inizio della preparazione estiva, qualcuno all’ultimo giorno di mercato, qualcuno poco prima della fine ma con problemi fisici… l’aspetto che li accomuna è la disponibilità al lavoro. La valutazione deve essere fatta complessivamente e non sui singoli arrivi: sono arrivati giocatori importanti»

CONFERENCE LEAGUE – «Va data alla Conference League l’importanza che merita, anche mentalmente, perché si tratta di una competizione europea di livello e vogliamo affrontarla con la giusta serietà e ambizione»

