Italia, i convocati di Mancini per la Nations League: nove novità nella lista degli Azzurri, c’è anche Ali Zoma!

Il ct Roberto Mancini sceglie 34 giocatori per le sfide contro Belgio, Turchia e Francia: tanti volti nuovi nel nuovo ciclo della Nazionale

Dopo la quinta giornata di Serie A, inizierà una lunga pausa dedicata agli impegni delle Nazionali. L’Italia di Roberto Mancini sarà subito protagonista con un calendario molto intenso: gli Azzurri affronteranno infatti quattro partite di Nations League nell’arco di pochi giorni.

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Il primo appuntamento è fissato per il 25 settembre allo Stadio Olimpico, dove l’Italia sfiderà il Belgio. Successivamente la squadra di Mancini sarà impegnata in due trasferte consecutive: il 28 settembre in Turchia e il 2 ottobre in Francia. A chiudere questo primo ciclo sarà il ritorno contro la Turchia, in programma il 5 ottobre allo stadio Dall’Ara di Bologna.

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Per queste sfide il commissario tecnico ha diramato la lista dei 34 convocati, caratterizzata da diverse sorprese. Sono infatti nove i nuovi ingressi rispetto alle precedenti chiamate: tra questi figurano Mohamed Alì Zoma del Norimberga, Eddy Kouadio del Monza, Alessandro Romano del Cagliari, Issa Doumbia dello Sporting CP, Michael Kayode del Brentford, Daniele Ghilardi della Roma, Massimo Pessina del Bologna, Antonio Vergara del Napoli e Sebastiano Esposito del Sassuolo.

Italia, la lista dei convocati di Mancini per la Nations League

PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus).

DIFENSORI: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta).

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).

ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).

La nuova Italia di Mancini riparte quindi da un gruppo formato da esperienza e giovani talenti, con l’obiettivo di affrontare al meglio il percorso in Nations League e costruire il futuro della Nazionale.