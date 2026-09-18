Italia Under 21, i convocati di Baldini per Armenia e Polonia: c’è anche il talento del Milan Cisse

Gli azzurrini si giocano una fetta importante della qualificazione all’Europeo Under 21: tra le novità della lista spiccano Chiarodia, Reggiani e il classe 2006 rossonero

L’Italia Under 21 entra nella fase decisiva del percorso verso il prossimo Europeo di categoria. La squadra guidata dal commissario tecnico Silvio Baldini sarà impegnata in due partite fondamentali contro Armenia e Polonia, sfide che potrebbero risultare determinanti per il futuro degli azzurrini nella competizione.

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Attualmente l’Italia occupa il secondo posto nel girone E, con un distacco di tre punti dalla Polonia, capolista del raggruppamento. Il regolamento prevede la qualificazione diretta per le prime classificate dei nove gironi e per la migliore seconda. Le altre otto seconde, invece, dovranno affrontarsi negli spareggi per conquistare gli ultimi quattro posti disponibili.

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Per affrontare questi due appuntamenti, Baldini ha convocato 25 giocatori, puntando su un gruppo formato da elementi già presenti nel percorso azzurro e diversi giovani alla prima chiamata.

Italia Under 21, le novità nelle convocazioni di Baldini

Tra le principali sorprese della lista figura la presenza di Alphadjo Cisse, talento classe 2006 del Milan, già osservato anche in ottica Nazionale maggiore grazie alle sue qualità e al rendimento mostrato con il club rossonero.

Prima convocazione invece per Fabio Chiarodia e Luca Reggiani, due giovani difensori che stanno maturando esperienza rispettivamente con il Borussia Monchengladbach e il Borussia Dortmund.

Nel reparto arretrato sono presenti anche giocatori come Davide Bartesaghi, Pietro Comuzzo e Niccolò Fortini, mentre a centrocampo trovano spazio profili interessanti come Mattia Liberali, Cher Ndour e Niccolò Pisilli.

I convocati dell’Italia Under 21

Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone).

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Costantino Favasuli (Napoli), Niccolò Fortini (Torino), Emanuele Lulli (Roma), Brando Moruzzi (Avellino), Luca Reggiani (Borussia Dortmund).

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Giacomo Faticanti (Avellino), Mattia Liberali (Como), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma).

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Alphadjo Cisse (Milan), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).

Gli azzurrini si preparano quindi a due gare cruciali con l’obiettivo di conquistare punti pesanti nella corsa alla qualificazione all’Europeo Under 21.