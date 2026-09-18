Russia al Mondiale U15, ritorno nelle competizioni FIFA dopo lo stop del 2022

La selezione russa Under 15 tornerà protagonista in un torneo internazionale: la squadra parteciperà alla competizione in Azerbaigian dopo l’esclusione da FIFA e UEFA

La Russia tornerà a disputare una competizione organizzata dalla FIFA. La selezione russa Under 15 prenderà infatti parte al prossimo Mondiale U15, segnando il ritorno di una rappresentativa del Paese in un torneo internazionale dopo lo stop deciso nel 2022.

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Dal febbraio di quell’anno, infatti, club e Nazionali russe erano stati esclusi dalle competizioni FIFA e UEFA in seguito alla decisione degli organismi calcistici internazionali. Successivamente, nel 2023, il divieto per le selezioni giovanili Under 17 era stato revocato, aprendo la strada a un possibile reinserimento progressivo delle squadre russe nei tornei organizzati dalla federazione mondiale.

La partecipazione al Mondiale Under 15 rappresenta quindi un nuovo passaggio per il calcio russo, che torna a confrontarsi con il panorama internazionale a livello giovanile.

Infantino e il tema dell’esclusione della Russia

Nei mesi scorsi il presidente della FIFA Gianni Infantino aveva espresso la propria posizione sulla scelta di escludere la Russia dalle competizioni. Il numero uno della federazione mondiale aveva definito il provvedimento una decisione «non produttiva», sostenendo che non avesse generato gli effetti sperati.

Infantino aveva dichiarato: «Questo divieto non ha portato a nulla, ha solo alimentato ulteriore frustrazione e odio».

Le sue parole avevano riacceso il dibattito sul rapporto tra sport e decisioni istituzionali, con la FIFA impegnata nel valutare il percorso di rientro delle selezioni russe nelle competizioni giovanili.

Russia, il girone al Mondiale U15

Il Mondiale U15 si svolgerà a partire dalla seconda metà di ottobre in Azerbaigian. La Russia è stata inserita nel gruppo AE, dove affronterà Turchia, Afghanistan, Gibuti, Sierra Leone e Sudan.

La competizione sarà inoltre caratterizzata dalla partecipazione di tutte le federazioni affiliate alla FIFA. Nel dicembre scorso, infatti, il consiglio della federazione internazionale aveva stabilito che il torneo sarebbe stato accessibile a tutte le 211 Federazioni membri.

Per la Russia si tratta dunque di un ritorno importante nel circuito FIFA, con una selezione giovanile chiamata a rappresentare il Paese in una manifestazione internazionale dopo diversi anni di assenza.