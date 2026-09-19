Addio a Sandro Mazzola, leggenda dell’Inter: la storia di un campione eterno della Grande Inter. Il cordoglio del club nerazzurro

Il calcio italiano piange Sandro Mazzola, simbolo nerazzurro e protagonista di una delle epoche più gloriose della storia dell’Inter e della Nazionale

Il calcio italiano perde una delle sue figure più rappresentative. È morto Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni, leggenda assoluta dell’Inter e protagonista di un’epoca irripetibile dello sport azzurro. Un campione che ha saputo costruire una carriera straordinaria nonostante il peso di un cognome immenso, trasformando una storia familiare dolorosa in un percorso fatto di successi, talento e fedeltà ai colori nerazzurri.

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Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino scomparso nella tragedia di Superga del 1949, Sandro crebbe con il ricordo di un padre diventato mito ancora prima di poterlo conoscere davvero. Quel legame con la figura paterna lo accompagnò per tutta la vita, ma non gli impedì di creare una propria identità, diventando uno dei calciatori italiani più importanti della storia.

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Gli inizi all’Inter e l’esordio in Serie A con la Juventus

Il talento di Mazzola venne individuato molto presto da Benito Lorenzi, storico attaccante dell’Inter soprannominato “Veleno”, che intuì le qualità del giovane di Cassano d’Adda. Il percorso nel settore giovanile nerazzurro rappresentò il primo passo verso una carriera leggendaria: Sandro entrò nella Primavera dell’Inter sotto la guida di Giuseppe Meazza, altro simbolo immortale del calcio italiano.

Il passaggio in prima squadra arrivò sotto la gestione di Helenio Herrera, allenatore destinato a costruire la straordinaria Grande Inter degli anni Sessanta.

L’esordio in Serie A è legato a una delle partite più curiose della storia del calcio italiano. Il 10 giugno 1961, dopo la decisione del presidente Angelo Moratti di schierare la formazione Ragazzi contro la Juventus per protesta, l’Inter subì una pesante sconfitta per 9-1. Quel giorno, però, arrivò il primo momento indimenticabile di Mazzola: il giovane talento segnò il suo primo gol nella massima serie trasformando un calcio di rigore.

Da quel momento Herrera decise di puntare su di lui, trasformandolo in un giocatore fondamentale per il proprio sistema di gioco. Mazzola diventò un interprete offensivo moderno, capace di unire qualità tecnica, intelligenza tattica, inserimenti e grande capacità realizzativa.

Sandro Mazzola e la Grande Inter: trofei e consacrazione internazionale

Con la maglia dell’Inter, Mazzola ha scritto pagine indelebili della storia nerazzurra. La sua carriera nel club si è conclusa con numeri straordinari: 572 presenze e 162 gol complessivi, accompagnati da un palmarès da leggenda.

Il bottino comprende quattro Scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali, trofei conquistati durante l’epopea della Grande Inter guidata da Angelo Moratti e Helenio Herrera.

Il momento simbolo della sua carriera arrivò nella finale di Coppa dei Campioni del 1964 contro il Real Madrid. Nella sfida disputata al Prater di Vienna, Mazzola realizzò una doppietta decisiva che permise all’Inter di conquistare il primo storico successo europeo della sua storia.

Accanto a campioni come Facchetti, Burgnich, Sarti e Suarez, Mazzola rappresentò il volto creativo e offensivo di una squadra destinata a entrare nella leggenda.

La Nazionale e la storica staffetta con Gianni Rivera

Il percorso di Mazzola con la Nazionale italiana iniziò il 12 maggio 1963, nella sfida di San Siro contro il Brasile di Pelé. Con la maglia azzurra collezionò 70 presenze e 22 reti, diventando uno dei protagonisti della ricostruzione della squadra nazionale.

Fu tra gli artefici della vittoria dell’Europeo 1968 e raggiunse la finale del Mondiale 1970 in Messico, dopo la celebre semifinale contro la Germania Ovest terminata 4-3, passata alla storia come la “Partita del Secolo”.

In quegli anni nacque anche la famosa staffetta con Gianni Rivera, un dualismo diventato simbolo del calcio italiano dell’epoca. Due grandi talenti, appartenenti a squadre rivali, ma capaci di condividere importanti successi con la maglia azzurra.

Il rapporto con l’Inter dopo il ritiro e l’eredità di una leggenda

Dopo aver concluso la carriera da calciatore, Mazzola rimase legato all’Inter anche in ruoli dirigenziali. Tra le operazioni più importanti della sua esperienza dietro la scrivania ci fu il contributo all’arrivo di Ronaldo il Fenomeno nel 1997, uno dei trasferimenti più celebri della storia nerazzurra.

Il rapporto con il club non si è mai interrotto. Negli anni Mazzola ha continuato a frequentare la società, raccontando storie della sua epoca e trasmettendo ai giocatori più giovani il significato di vestire la maglia dell’Inter.

Questo il ricordo ufficiale del club:

«FC Internazionale Milano, il suo presidente Giuseppe Marotta, il Vice President Javier Zanetti, l’allenatore Cristian Chivu e il suo staff, i calciatori e tutto il mondo Inter si uniscono con profonda commozione al cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra e del calcio mondiale e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari».

Sandro Mazzola è stato molto più di un grande calciatore. È stato un simbolo dell’Inter, un protagonista della storia del calcio italiano e una bandiera capace di rappresentare un’epoca intera.

Una sola maglia, una sola grande passione e un’eredità destinata a rimanere eterna nei ricordi dei tifosi nerazzurri e di tutti gli appassionati di calcio.