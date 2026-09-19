Quando Mazzola disse: «Un giorno quando non ci sarò più, sogno di giocare con mio padre in paradiso»

Il ricordo di Sandro Mazzola e il legame con Valentino: le parole al Corriere della Sera sul sogno di ritrovare il padre in un’altra partita

La scomparsa di Sandro Mazzola lascia un vuoto enorme nel mondo Inter e nel calcio italiano. La leggenda nerazzurra, figlio del grande Valentino Mazzola, ha attraversato la sua vita portando sempre con sé il ricordo del padre, scomparso nella tragedia di Superga quando Sandro era ancora bambino.

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Nel corso degli anni, Mazzola aveva raccontato più volte il rapporto speciale con quella figura rimasta impressa nella sua memoria. In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, aveva parlato della possibilità di ritrovare il padre dopo la morte, immaginando un incontro ancora una volta su un campo da calcio.

DOPO LA MORTE – «Qualcosa c’è. Sento che ritroverò mio padre. E giocheremo insieme, come nei sogni», aveva raccontato Mazzola parlando della vita dopo la morte.

Un pensiero intimo, legato al rapporto con Valentino Mazzola, uno dei simboli del Grande Torino e del calcio italiano, ma soprattutto un padre mai dimenticato.

Mazzola e il sogno di una partita speciale con il padre

Alla domanda su quali fossero quei sogni, Sandro aveva regalato un’immagine emozionante, ancora una volta con un pallone protagonista.

SOGNO – «Siamo al Filadelfia. Io gli passo la palla, e lui segna. Non c’è Bacigalupo, il portiere non si vede mai. Poi lui la passa a me, e io segno. Poi mi sveglio».

Un racconto che unisce calcio, memoria e sentimento: il Filadelfia, casa del Grande Torino, diventa il luogo simbolico di un incontro impossibile nella realtà ma sempre vivo nei ricordi di Mazzola.

Il ricordo di Valentino, tra calcio e famiglia

La carriera di Sandro è stata inevitabilmente segnata dal confronto con il padre, un’eredità pesante ma trasformata nel tempo in un motivo di orgoglio. Con la maglia dell’Inter, Mazzola ha costruito una storia propria, diventando uno dei più grandi protagonisti della storia nerazzurra e del calcio italiano.

Quelle parole al Corriere della Sera restano oggi uno dei racconti più profondi della sua vita: non soltanto il ricordo di un campione, ma il desiderio di un figlio di poter condividere ancora una volta una partita con il proprio padre.

Ora e sempre, Sandro Mazzola.