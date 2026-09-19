Parma al bivio: la crisi d’identità, il caso Cuesta e il fattore Romero. Panchina a rischio? Dentro alla situazione dei ducali

La panchina di Carlos Cuesta al Parma è rischio? Ecco cosa sta succedendo per i ducali

La speranza da sola non può bastare a garantire la permanenza nella categoria. Per raggiungere la salvezza servono idee ben definite, un’organizzazione di gioco solida e un’identità tattica precisa. Il Parma, che si appresta ad ospitare il Genoa sul terreno del Tardini in un delicatissimo scontro diretto, si ritrova attualmente bloccato in un limbo preoccupante. La compagine emiliana appare infatti una lontana parente della squadra capace di centrare l’obiettivo con largo anticipo nella passata stagione, ma al contempo non è ancora riuscita ad assimilare la filosofia propositiva e aggressiva auspicata dal tecnico Carlos Cuesta. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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Confusione tattica e la panchina di Carlos Cuesta a rischio

A testimoniare le difficoltà della formazione crociata c’è un percorso tattico privo di continuità. L’allenatore spagnolo ha infatti accantonato l’iniziale modulo 4-3-3 per rifugiarsi in un più prudente 5-3-2, salvo poi azzardare contro il Como uno schieramento privo di equilibrio con due soli centrocampisti a supporto di tre attaccanti. Tale scelta ha prodotto una prestazione passiva, alimentando i dubbi di piazza e addetti ai lavori sul futuro della guida tecnica. Sebbene la dirigenza guidata dal presidente Kyle Krause mantenga ufficialmente un profilo di tutela verso l’allenatore, la posizione del mister appare inevitabilmente delicata. Le valutazioni della proprietà vanno comunque oltre il semplice esito della gara contro i liguri, concentrandosi sulla reale capacità della squadra di compiere un salto di qualità nel medio-lungo periodo.

L’attacco affidato a David Romero e la ricerca del gruppo

I limiti emersi in questo avvio di campionato risiedono nella mancata evoluzione del gioco e in un atteggiamento mentale spesso fragile. Per superare l’ostacolo Genoa, il reparto offensivo farà grande affidamento sulla grinta e sull’impatto dell’attaccante argentino David Romero, rivelatosi il profilo più pimpante e determinato della batteria di punte a disposizione. Tuttavia, il contributo del singolo non potrà bastare: per evitare di restare immischiati nelle zone basse della classifica, il Parma dovrà ritrovare con urgenza quella compattezza di spogliatoio e quello spirito di squadra che avevano rappresentato la vera arma in più della scorsa annata.