Probabili formazioni Fiorentina Napoli, rebus infortuni per Allegri: Max ha in mente questa mossa al Franchi

Probabili formazioni Fiorentina Napoli: le ultime sulle possibili scelte di Allegri per il match del Franchi. Può risolvere così l’emergenza infortuni

Tegola per il Napoli in vista della delicata trasferta del Franchi contro la Fiorentina. Alla vigilia della partenza, il tecnico Massimiliano Allegri deve fare i conti con un’ulteriore complicazione nel reparto arretrato: lo stop di Leonardo Spinazzola. L’esterno azzurro ha infatti saltato la seduta d’allenamento a Castel Volturno a causa di una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra, un fastidio muscolare che lo mette in forte dubbio per la corsia di sinistra, dove l’alternativa naturale è rappresentata da Mathías Olivera.

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I dubbi a centrocampo e la soluzione del doppio play

Le notizie non sono incoraggianti nemmeno nel settore nevralgico del campo, dove Frank Anguissa continua a svolgere un lavoro differenziato tra palestra e rettangolo verde. Dopo aver saltato la sfida europea contro l’Arsenal per un problema all’adduttore, il camerunese va verso una nuova esclusione o, nel migliore dei casi, per una presenza simbolica in panchina. Senza la fisicità del mediano, Allegri si appresta a confermare la coppia di regia formata da Billy Gilmour e Stanislav Lobotka nel 4-2-3-1, con Kevin De Bruyne libero di spaziare tra le linee. Un assetto adattabile alle caratteristiche della rosa, come sottolineato dallo stesso allenatore toscano: «Ci adeguiamo ai giocatori».

Scontri aperti sulle fasce e soluzioni in attacco

Sulle corsie laterali, se a destra Giovanni Di Lorenzo è un punto fermo intoccabile, resta aperto il ballottaggio per il ruolo di esterno alto: Matteo Politano resta in pole position, ma Favasuli ha guadagnato grandi consensi dopo la prestazione convincente con il Bologna. Sul fronte offensivo, data l’assenza di Alisson Santos, Noa Lang appare favorito per partire dall’inizio, ma la crescita di forma di David Neres offre un’alternativa di grande qualità a gara in corso.

L’infermeria affollata e la sosta all’orizzonte

Il quadro dei degenti resta particolarmente complesso in casa partenopea. Oltre alle incertezze su Spinazzola e Anguissa, rimangono ai box Scott McTominay, Alex Meret e Marianucci, con il rientro fissato dopo la pausa per le Nazionali. Più lunghi i tempi per Giovane, Alisson Santos e Alessandro Buongiorno, operato al ginocchio e fermo fino a novembre. Per il Napoli la sfida di Firenze rappresenta quindi un test di maturità fondamentale per dare continuità ai risultati prima della sosta. Lo riporta il Corriere dello Sport.