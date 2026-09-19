Cuesta non ha dubbi: «Valenti fuori per motivi disciplinari»

Parma, il tecnico Cuesta in conferenza: «Vogliamo vivere una bella giornata insieme ai nostri tifosi. Valenti è fuori per motivi disciplinari». Le parole

Il Parma si prepara a una sfida già molto importante nella corsa salvezza. Nella quinta giornata di Serie A, la formazione guidata da Carlos Cuesta ospiterà al Tardini il Genoa di Daniele De Rossi, in una gara che metterà di fronte due squadre ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Il match, in programma domani alle ore 15, rappresenta un’occasione significativa per entrambe le formazioni, reduci da un avvio di campionato complicato. I ducali arrivano all’appuntamento con un solo punto conquistato nelle prime quattro giornate e tre sconfitte incassate contro Cagliari, Juventus e Como, un bilancio che ha inevitabilmente aumentato la pressione sull’ambiente gialloblù.

Anche il Genoa sta attraversando un momento delicato. I rossoblù condividono infatti la stessa situazione di classifica del Parma, con appena un punto raccolto nelle prime uscite stagionali e la necessità di invertire rapidamente la rotta per evitare di restare impantanati nelle zone basse della graduatoria.

Per il Parma sarà dunque un banco di prova fondamentale davanti al proprio pubblico, chiamato a sostenere una squadra che cerca ancora il primo successo dell’annata. Allo stesso tempo, il Genoa di De Rossi arriverà al Tardini con l’obiettivo di conquistare punti pesanti e rilanciare le proprie ambizioni.

Alla vigilia della sfida, l’allenatore gialloblù Carlos Cuesta è intervenuto in conferenza stampa per presentare l’incontro e analizzare il momento attraversato dalla sua squadra. Le dichiarazioni del tecnico del Parma.

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PAROLE – «Per noi è una gara importante, nella quale vogliamo offrire una grande prestazione. Vogliamo vivere una bella giornata insieme ai nostri tifosi, che saranno al nostro fianco. Ci stiamo preparando e lavorando al meglio. Non saranno convocati Nicolussi e Bernabé per infortunio, mentre De Martis sarà impegnato con la Primavera. Valenti, invece, è fuori per motivi disciplinari».

SCELTE ATTACCO – «L’attacco è un processo collettivo e lo guideranno tutti. Dobbiamo avere principi chiari e mettere i giocatori nelle posizioni giuste. Quando cambiamo modulo, si tratta di apportare piccoli accorgimenti per permettere a ogni giocatore di esprimersi al meglio e valorizzare i propri punti di forza».