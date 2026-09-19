Pagelle Udinese Cagliari, i voti ai protagonisti della sfida

Pagelle Udinese Cagliari: tutte i voti ai giocatori in campo dopo la sfida della quinta giornata di Serie A 2026-2027 – I VOTI

Tre su tre in trasferta e quarta vittoria in cinque giornate di campionato: il Cagliari di Fabio Pisacane, tecnico sardo al primo anno alla guida della prima squadra rossoblù, continua a stupire e per almeno un mese si può accomodare in zona Europa, tra le prime cinque posizioni della Serie A al momento della pausa Nazionali.

Maldini ancora decisivo

L’ultimo successo arriva su misura in casa dell’Udinese: protagonista assoluto ancora una volta Daniel Maldini, che si lascia alle spalle le vicende extracampo dell’ultima settimana e festeggia la convocazione del ct Roberto Mancini realizzando il terzo gol consecutivo. Complice un grave errore difensivo dei padroni di casa, la rete vale lo 0-1 finale al BluEnergy Stadium.

Un primato mai raggiunto nemmeno nell’anno dello scudetto

Agganciata per almeno un’ora la vetta della classifica, in attesa dello scontro diretto tra Roma e Inter e delle gare di Como e Lazio, i tifosi sardi vivono un entusiasmo che non si respirava dai tempi di Gigi Riva. Il dato è ancora più significativo se si guarda alla storia del club: mai, nemmeno nella leggendaria stagione dello scudetto 1969/70, il Cagliari era riuscito a vincere le prime tre trasferte stagionali. In quell’annata, così come nel 1970/71, la squadra si era fermata a due successi consecutivi lontano dall’Amsicora. Quello di Udine rappresenta dunque un traguardo assoluto per la società isolana.

Rammarico Udinese, terzo clean sheet per Caprile

Per i friulani, invece, tanto rammarico: numerose occasioni sprecate senza riuscire a scalfire il muro rossoblù, con il portiere Elia Caprile che centra il terzo clean sheet consecutivo (solo due gol subiti nelle ultime tre gare) e, soprattutto, l’ennesima partita persa nel secondo tempo per la squadra di Kosta Runjaic.

Pagelle Udinese Cagliari: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 5a giornata di Serie A 2026/27. Ecco le valutazioni:

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LE PAGELLE

UDINESE: Okoye 6, Abankwah 6, Kabasele 4.5 (Bayo 5), Ebosse 4.5, Vojvoda 5.5, Miller 5 (Gomez 5.5), Karlstrom 6, Ekkelenkamp 5, Kamara 5.5 (Zanoli 5.5), Zaniolo 5 (Chakvetadze 5.5), Davis 6 (Gueye 6), Runjaic.

CAGLIARI – Caprile 7,5; Deiola 6,5, Mina 6,5, Rodriguez 6,5 (59′ Sugawara 6); Zé Pedro 7, Adopo 6+, Winks 6,5, Romano 6,5 (85′ Gagliardini SV), Obert 6+; Maldini 6,5 (59′ Kevin Carlos 5,5), Mendy 5,5 (55′ Fadera 6). Allenatore: Fabio Pisacane 7