Daniel Maldini chiude al meglio una settimana folle: chiamata in Nazionale e terzo gol consecutivo con il Cagliari a scacciare le polemiche

Daniel Maldini ha chiuso nel migliore dei modi una settimana folle: dalla convocazione con l’Italia al terzo gol consecutivo con il Cagliari contro l’Udinese

Si è chiusa nel migliore dei modi una settimana ad altissimo tasso emotivo per Daniel Maldini. Il talento offensivo del Cagliari, già protagonista assoluto sabato scorso nel successo casalingo ottenuto contro l’Atalanta e successivamente coinvolto in un incidente automobilistico notturno, ha ripreso esattamente da dove aveva lasciato. Sul prato del Bluenergy Stadium nella sfida contro l’Udinese, l’attaccante rossoblù ha infatti trovato la stoccata vincente sbloccando l’incontro prima dell’ora di gioco e firmando la sua terza marcatura consecutiva nel campionato di Serie A.

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La gaffe della difesa friulana e il gol da rapace d’area

L’episodio decisivo che ha spianato la strada al vantaggio sardo ha dell’incredibile ed è scaturito da un’incredibile disattenzione della retroguardia friulana. Poco dopo l’esecuzione di un calcio di punizione battuto nella propria metà campo, il difensore bianconero Kabasele si è fatto letteralmente sorprendere su un facile passaggio all’indietro servito dal compagno Miller. Con straordinaria reattività e fiuto del gol, Maldini si è fiondato sul pallone vagante, ha saltato in velocità il portiere Okoye in uscita disperata e ha depositato la sfera nella porta sguarnita, concretizzando con grande freddezza l’inatteso regalo avversario.

La consacrazione al Cagliari e la chiamata azzurra di Mancini

Questo fondamentale sigillo rappresenta il coronamento perfetto di un momento di forma straordinario per la punta. Il rendimento da trascinatore espresso nell’ultimo periodo ha garantito alla formazione isolana un prezioso salto di qualità in termini di punti e prestazioni, attirando inevitabilmente i riflettori dei vertici del nostro calcio. A fare da splendida cornice a sette giorni indimenticabili è infatti giunta la prestigiosa chiamata nella Nazionale maggiore da parte del commissario tecnico Roberto Mancini.

Dimostrando grande maturità nel lasciarsi subito alle spalle le vicissitudini extra-campo e le paure legate all’incidente stradale capitato nel fine settimana, Maldini si sta affermando come uno dei profili più brillanti e determinanti dell’intero panorama calcistico italiano. Il Cagliari si gode il momento d’oro del suo attaccante, pronto a vestire la maglia azzurra con l’entusiasmo di chi sta vivendo la consacrazione definitiva.