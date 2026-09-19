Moviola Udinese Cagliari: gli episodi dubbi del match diretto da Manganiello, valido per la 5ª giornata di Serie A 2026/27

L’episodio chiave della moviola del match Udinese Cagliari, valido per la 5ª giornata della Serie A 2026/27. Dirige la sfida l’arbitro Gianluca Manganiello.

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Primo giallo già al 4′, per Nikola Zaniolo, ammonito dall’arbitro Gianluca Manganiello per un intervento pericoloso su Obert. L’ex Roma, però, ha voglia di mettersi in mostra e si vede subito dopo: al 6′ riceve palla e prova la conclusione dal limite, non trovando lo specchio. Al 13′ scende sul fondo e crossa per Keinan Davis, che colpisce di testa ma commette fallo. Al 22′ arriva il giallo anche per Karlstrom, che stende Daniel Maldini. Al 33′ momento delicato per Zaniolo: già ammonito, allarga il gomito colpendo Juan Rodríguez durante un duello, ma per l’arbitro l’episodio è regolare, con il centrocampista dell’Udinese che sfiora comunque il secondo cartellino.

Dura solo 45′ la gara di Zaniolo

Al 35′ Zaniolo liscia un cross basso di Kamara, poi Vojvoda calcia alto da buona posizione. Dopo l’intervallo la scelta di Kosta Runjaic, tecnico tedesco dell’Udinese: fuori Zaniolo, dentro Chakvetadze, anche per preservarlo in vista della Nazionale, essendo reduce da un infortunio. Deludente per quasi un’ora invece la prestazione dell’altro convocato di Mancini, lo stesso Maldini che, dopo la vicenda legata all’incidente e alle polemiche sul ritiro della patente, è apparso poco lucido nei primi 50 minuti.

La rivincita di Maldini

Il figlio d’arte, ex Atalanta, si riscatta al 54′: approfitta di un pasticcio difensivo dei friulani su un retropassaggio sbagliato, ruba palla e batte Okoye con un preciso sinistro. Terza rete consecutiva in campionato per Maldini, arrivata peraltro nella settimana della sua convocazione in Nazionale. Al 59′ il numero 10 rossoblù lascia il campo per Kevin Carlos. Nel finale il Cagliari di Fabio Pisacane resiste agli assalti dell’Udinese e conquista una vittoria pesante, salendo a quota 12 punti e agganciando la vetta della classifica.