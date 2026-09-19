Moviola Bologna Torino, gli episodi della sfida di Serie A

Moviola Bologna Torino: gli episodi dubbi del match diretto da Guida, valido per la 5ª giornata di Serie A 2026/27

L’episodio chiave della moviola del match Bologna Torino, valido per la 5ª giornata della Serie A 2026/27. Dirige la sfida l’arbitro Marco Guida.

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Cominciano bene i granata in quanto a piglio e mentalità: il Torino di Ignazio Abate è quasi sempre nella metà campo avversaria nel primo quarto d’ora, con buoni spunti in fase di possesso e grande intensità in fase di non possesso. Poi, però, la prima disattenzione è subito fatale. Da un lancio di Skorupski si arriva nella zona di Fortini, che si addormenta e si fa soffiare il pallone da Cambiaghi. Il contropiede rossoblù arriva sui piedi di Miranda, il cui cross è spizzato da Ismajli in mezzo all’area. Coco è in ritardo su Federico Bernardeschi, ex Juventus, che ha il tempo di controllare, mirare e calciare per battere Perri e firmare l’1-0 del Bologna.

Occasioni nel finale di tempo, ma il vantaggio resiste

Dopo il gol rossoblù, la gara si fa più equilibrata. A rischiare è ancora il Torino: al 35′ Mandragora e Pobega non riescono a trovare l’affondo giusto davanti a Perri, con Fitz-Jim provvidenziale in un’occasione. Nel finale di frazione i granata avviano diversi assalti, senza però trovare la via del gol. Si va al riposo sull’1-0.

Kulenovic risponde a Bernardeschi

Nella ripresa Abate cambia più volte, inserendo Patterson al posto di Fortini e successivamente Kulenovic per Fitz-Jim, con conseguente arretramento di Vlasic. Il Torino fatica a trovare idee e rischia ancora con un tiro di Bernardeschi che sfiora il raddoppio. Con la girandola di cambi, però, arriva la svolta: al 77′ Kulenovic protegge palla, salta De Silvestri e calcia dal limite, complice un errore di Skorupski trova il gol dell’1-1, il primo in Serie A per l’attaccante croato.

Proteste granata nel finale

Nel finale il Torino sfiora anche il sorpasso con Oristanio, atterrato in area da Heggem: dopo revisione al VAR, l’arbitro Marco Guida conferma la decisione di campo, tra le proteste dei granata. Il match si chiude sull’1-1: pareggio all’esordio per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna, mentre per Abate è il primo punto stagionale in trasferta.