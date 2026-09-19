Conferenza stampa Allegri pre Fiorentina Napoli: «È una delle 4/5 gare più importanti della stagione perché ti permette di chiudere il primo mini-ciclo. Faccio fatica a...»

Conferenza stampa Allegri pre Fiorentina Napoli: le parole alla vigilia del match della 5ª giornata di Serie A 2026/27

In conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina Napoli, Massimiliano Allegri ha rilasciato qeste dichiarazioni.

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INFORTUNATI – «Stiamo abbastanza bene, abbiamo perso Spinazzola per un affaticamento, rientrerà dopo la sosta, tra i convocati c’è Anguissa che ha fatto differenziato tutta la settimana, ma stamattina s’è inserito con la squadra, ha fatto allenamento e domani sarà a disposizione se ce ne sarà bisogno. De Bruyne sta bene, ha iniziato dopo per il Mondiale, ma domani credo partirà dall’inizio e vedremo durante la partita… ma stiamo crescendo di condizione, è l’ultima di questo mini-ciclo di 5 gare, bisognerà essere bravi, conosciamo l’importanza della partita per chiudere bene e poi riprenderemo tra 21 con tutti a disposizione ed una migliore condizione».

A CHE PERCENTUALE E’ IL SUO NAPOLI ORA – «In percentuale faccio fatica e casino, ma stiamo crescendo, la vittoria col Bologna ci ha fatto bene, domani sappiamo che è una gara difficile, la Fiorentina viene da una bella vittoria, ha passato il turno in Coppa e la ritroveremo noi, ha ottima tecnica, velocità sugli esterni, due attaccanti centrali diversi ma due centravanti di ruolo ed a Firenze è sempre difficile giocare, dovremo fare una bella partita. Domani è una delle 4-5 gare più importanti della stagione perché ti permette di chiudere il primo mini-ciclo, poi avremo modo di dare seguito con due risultati positivi e prepararci ad ottobre fino alla prossima sosta nelle migliori condizioni di classifica».

NERES – «Sta decisamente meglio per quanto visto in settimana, è completamente recuperato e molto importante per la squadra. Ma anche Beukema, Badiashile, almeno per quello che vedo, speriamo di veder bene, ma stiamo crescendo, poi c’è la partita che è quella che conta, pensiamo a questa e poi dopo recupereremo energie e giocatori per ottobre».

VERGARA – «Siamo molto contenti, la società deve essere contenta di averlo in nazionale, è un giocatore che s’è messo in evidenza l’anno scorso, sta crescendo ancora sul punto di vista tecnico e tattico, anche Favasuli con l’Under 21 ed è motivo di orgoglio per la società».

FAVASULI – «Credo che nessuno si aspettava un impatto così tra Arsenal e Bologna come il suo, non è una questione tecnica… alla fine tutti dobbiamo fare un percorso naturale senza forzare, ha ampi margini di miglioramento e va lasciato molto sereno, come dissi anche di Vergara 15 giorni fa, le responsabilità non devono essere loro ma dei più anziani che guidano la squadra, loro devono mettere energia ed entusiasmo e trasmetterla agli altri, poi hanno qualità fisiche e tecniche, ma vale per tutti».

Parole riportate da tuttonapoli.