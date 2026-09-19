Infortunio Kossounou, tegola Atalanta! Il difensore salta il match con la Juventus, le condizioni e i tempi di recupero

Infortunio Kossounou, l’Atalanta perde il suo difensore in vista del match con la Juventus. Le condizioni e quanto starà fuori

Il cammino dell’Atalanta guidata da Maurizio Sarri si incrocia con uno degli ostacoli più probanti della stagione. Dopo la battuta d’arresto casalinga patita contro il Cagliari nel quarto turno di campionato, la formazione nerazzurra si proietta verso il big match di Serie A in programma allo Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Una sfida delicata per la classifica e per il morale della squadra bergamasca, costretta tuttavia a fare i conti con un’ennesima emergenza nell’organico alla vigilia della partenza per il Piemonte.

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Grave perdita in difesa: Kossounou alza bandiera bianca

A complicare i piani dell’allenatore toscano è arrivato uno stop pesante nel corso della rifinitura svolta al Centro Bortolotti di Zingonia. Il difensore ivoriano Odilon Kossounou si è infatti bloccato a causa di un problema fisico alla gamba sinistra. L’entità del danno verrà stabilita solo dagli esami clinici dei prossimi giorni, ma la sua assenza nel confronto con i bianconeri è ormai matematica. L’indisponibilità del centrale priva la retroguardia orobica di una pedina fondamentale per atletismo e struttura, aumentando le difficoltà della linea difensiva in vista dell’incrocio con l’attacco juventino.

Il comunicato ufficiale dell’Atalanta e la situazione infermeria

A confermare le condizioni del calciatore e il programma della seduta è stato lo stesso club orobico attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali: “Nella giornata di oggi i nerazzurri sono tornati al lavoro al Centro Bortolotti per sistemare gli ultimi dettagli in vista della 5ª giornata della Serie A Enilive 2026/27. Per la squadra la seduta odierna ha previsto una prima parte di attivazione coordinativa, una partitella 10 vs 10 su metà campo, un lavoro dedicato alla fase offensiva e un’esercitazione sulle palle da fermo. Kossounou, nel corso della seduta odierna, ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il calciatore, nei prossimi giorni, verrà sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali. Hien Sulemana proseguono le terapie. Nel pomeriggio la partenza per Torino”.

Le opzioni per Maurizio Sarri verso la trasferta di Torino

Oltre al forfait dell’ex Leverkusen, il tecnico nerazzurro deve gestire le defezioni prolungate di Isak Hien e Ibrahim Sulemana, ancora fermi ai box per le rispettive terapie riabilitative. Con il reparto arretrato decimato dalle assenze, Sarri sarà chiamato a ridisegnare la formazione per arginare le offensive avversarie. La spedizione della Dea è partita alla volta del capoluogo piemontese con la consapevolezza di dover sfoderare una prestazione di altissimo livello caratteriale per strappare un risultato positivo e dimenticare in fretta il passaggio a vuoto interno contro i sardi.