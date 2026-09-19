Genoa, scocca l’ora di David Puczka: dall’assist in Coppa Italia al possibile esordio contro il Parma. La mossa di De Rossi

Genoa, David Puczka verso la titolarità nel match contro il Parma. Come sta andando la stagione dell’ex Juventus

Dall’impatto decisivo nella coppa nazionale alla prima grande occasione in campionato. Il percorso di David Puczka con la maglia del Genoa sta conoscendo un’accelerazione improvvisa e dalle prospettive stuzzicanti. Dopo aver rotto il ghiaccio nella sfida di Coppa Italia contro il Südtirol — coronata dalla sua prima gara da titolare e dall’assist per la rete decisiva di Vasquez —, l’esterno austriaco è pronto a fare il proprio debutto dal primo minuto anche in Serie A nell’imminente e delicata sfida del Tardini contro il Parma secondo La Gazzetta dello Sport.

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L’emergenza in difesa e l’intuizione di Daniele De Rossi

L’esordio dal primo minuto del classe 2005, arrivato in estate nell’operazione che ha trasferito Ekhator alla Juventus, è dettato anche da una contingenza d’emergenza per la retroguardia rossoblù. Con lo squalificato Vasquez costretto ai box e Ostigard fortemente debilitato da un virus intestinale che ne limita l’impiego, il tecnico Daniele De Rossi si trova a dover ridisegnare un pacchetto difensivo del tutto inedito. In questo scenario di necessità, le quotazioni del giovane talento austriaco sono salite vertiginosamente.

Adattamento tattico e le parole del tecnico

Nonostante Puczka possegga attitudini prevalentemente da esterno a tutta fascia — doti ampiamente messe in mostra durante l’esperienza in Serie C con la seconda squadra bianconera —, De Rossi sta valutando di schierarlo come braccetto di sinistra della difesa a tre. Una scelta audace che trova conferma nelle dichiarazioni del medesimo allenatore, rimasto favorevolmente impressionato dall’applicazione del ragazzo: “È in crescita, sta cercando di interpretare il suo ruolo con una passione incredibile. Certo, contro il Südtirol abbiamo avuto soprattutto noi il pallone e questo può averlo agevolato, ma io credo che pure con avversari di livello superiore, grazie alla sua intelligenza potrebbe anche imparare un ruolo nuovo. Non abbiamo molti braccetti da proporre in alternativa a Marcandalli e Vasquez…”.

L’occasione per il salto di qualità in rossoblù

Dopo un avvio di stagione condizionato da un calendario complesso e dalla comprensibile fase di ambientamento nel calcio dei grandi, per l’ex bianconero la trasferta emiliana si trasforma in un banco di prova di capitale importanza. Qualora la scelta tattica venisse confermata, Puczka avrebbe l’opportunità di dimostrare tutta la sua duttilità e di candidarsi come una risorsa preziosa per il prosieguo della stagione del Genoa.