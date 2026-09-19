Pagelle Roma Inter, ecco i voti ai protagonisti della sfida

Pagelle Roma Inter: tutte i voti ai giocatori in campo dopo la super sfida della quinta giornata di Serie A 2026-2027 – I VOTI
Pagelle Roma Inter: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 5a giornata di Serie A 2026/27. Ecco le valutazioni:
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LE PAGELLE
ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 6 (60′ Ndicka 6), Balerdi 6.5 (66′ Ghilardi 6), Hermoso 6 (81′ Koulierakis 6); Wesley 6.5, Cristante 6, Konè 8 (60′ Pisilli 6), Molina 6.5 (60′ Rensch 6); Soulè 6.5, Dybala 7; Malen 5.5. All. Gasperini
INTER (3-5-2): J.Martinez 6.5; Bisseck 5, Akanji 5.5, Bastoni 5.5 (63′ Luis Henrique 6); Diouf 6, Barella 5.5, Zielinski 5.5, Jones 5.5 (54′ Sucic 6), Dimarco 6 (54′ Carlos Augusto 6); Thuram 6.5 (90′ Bonny sv), Lautaro 7.5 (90′ Esposito sv). All. Chivu