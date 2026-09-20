Infortunio Malen, tegola per l’Olanda e per la Roma: l’attaccante alza bandiera bianca! Le sue condizioni e quanto starà fuori

Infortunio Malen, l’Olanda perde l’attaccante della Roma: come sta e i tempi di recupero dopo il problema fisico

Un’inattesa battuta d’arresto complica i piani della nazionale olandese e preoccupa la Roma in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali. L’attaccante giallorosso Donyell Malen è stato infatti costretto a dare forfait a causa di un problema fisico che gli impedirà di rispondere alla convocazione e di scendere in campo per il nuovo ciclo di impegni di Nations League. Una perdita di rilievo per il commissario tecnico Xavi, che si trova a dover rinunciare a una delle sue pedine più dinamiche e incisive del reparto avanzato.

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La mossa del CT: dentro Guus Til per completare l’attacco

Per sopperire all’assenza della punta capitolina e mantenere inalterata la competitività dell’organico, il selezionatore degli Oranje è corso tempestivamente ai ripari. Xavi ha ufficializzato la chiamata dell’ultimo minuto di Guus Til, chiamato a integrarsi nel gruppo per offrire valide alternative tattiche nel settore offensivo. Un’opportunità importante per il calciatore, pronto a mettersi a disposizione della selezione nazionale in un momento chiave della stagione.

Un tour de force in Nations League: Germania, Serbia e Grecia sul cammino olandese

L’avvicendamento tra Malen e Til matura alla vigilia di una finestra internazionale particolarmente intensa e probante per la formazione arancione. L’Olanda sarà infatti attesa da un vero e proprio trittico di sfide di altissimo livello nel girone di Nations League, affrontando in rapida successione Germania, Serbia e Grecia. Si tratta di test di capitale importanza sia per la classifica del raggruppamento sia per testare la solidità tattica della squadra guidata da Xavi di fronte ad avversari di caratura internazionale.

La situazione in casa Roma e il recupero nella capitale

Dal canto suo, l’ambiente romanista segue con grande attenzione l’evoluzione delle condizioni del proprio tesserato. La permanenza nella capitale consentirà allo staff medico della Roma di avviare subito gli accertamenti e le terapie necessarie per valutare con precisione l’entità dello stop. L’obiettivo del club giallorosso è quello di riavere Malen al pieno della condizione fisica subito dopo la sosta per la ripresa del campionato di Serie A e degli impegni europei.