Venezia, Stroppa in bilico e a rischio esonero: prende quota Gilardino per la panchina dopo il difficile avvio in Serie A

La società del Venezia valuta il futuro dell’allenatore dopo cinque sconfitte consecutive, ma non è ancora esclusa una conferma dopo la sosta

Il futuro di Giovanni Stroppa sulla panchina del Venezia resta uno dei temi più delicati in casa arancioneroverde. La società si sta prendendo il tempo necessario per valutare la situazione dopo un avvio di stagione estremamente complicato, caratterizzato da cinque sconfitte nelle prime cinque giornate di Serie A.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

L’ultimo ko, arrivato sabato sera contro la Lazio con il risultato di 2-0, ha aggravato ulteriormente il momento della squadra, ferma all’ultimo posto in classifica con zero punti. Il Venezia ha realizzato appena 4 gol, mentre sono 13 le reti subite, dato che rende quella lagunare la peggior difesa del campionato.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Nonostante il rendimento negativo, Stroppa può contare ancora su alcuni elementi a suo favore. L’allenatore lombardo, che aveva conquistato la promozione in Serie A dopo la vittoria dello scorso campionato di Serie B, ha un contratto rinnovato fino a giugno 2029. Inoltre, secondo quanto riportato da Tuttosport, una parte della società avrebbe apprezzato le prestazioni della squadra, spesso condizionata da errori sotto porta, episodi sfavorevoli e disattenzioni difensive.

Gilardino prende quota per la panchina del Venezia

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore avrebbe preso forza il nome di Alberto Gilardino come possibile nuovo allenatore del Venezia in caso di esonero di Stroppa.

Il tecnico campione del mondo nel 2006 sarebbe quindi tra le principali alternative valutate dalla dirigenza, anche se non sarebbe ancora stata presa una decisione definitiva. La società potrebbe infatti concedere a Stroppa un’ultima possibilità dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali.

Le alternative: D’Aversa, Gotti e l’ipotesi Tudor

Tra i profili accostati alla panchina del Venezia ci sono anche Roberto D’Aversa, Luca Gotti e Igor Tudor. Quest’ultimo, ex allenatore di Juventus e Lazio, rappresenterebbe una soluzione di esperienza e potrebbe eventualmente lavorare in tandem con il direttore sportivo Igli Tare.

Proprio Tudor, nel frattempo, è stato avvistato all’Allianz Stadium per assistere alla sfida tra Juventus e Atalanta. Un dettaglio che ha alimentato ulteriori riflessioni, considerando che la squadra di Sarri sarà la prossima avversaria del Venezia dopo la sosta.

Le prossime ore saranno dunque decisive: il club deve scegliere se continuare con Stroppa o aprire un nuovo capitolo tecnico per provare a invertire la rotta.