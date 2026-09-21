Jonathan David ritrova il sorriso: «All’Atletico Madrid sono molto contento, alla Juventus è stata una stagione difficile»

L’attaccante canadese protagonista nel derby contro il Real Madrid ha parlato del rapporto con Simeone e del suo passato in bianconero

Jonathan David è tornato protagonista. L’attaccante dell’Atletico Madrid ha deciso il derby contro il Real Madrid segnando uno dei gol del successo per 2-1 della squadra di Diego Simeone, una vittoria importante arrivata nella partita più attesa della stagione.

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Dopo il match, il centravanti canadese ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SportMediaset, analizzando il momento positivo che sta vivendo in Spagna e tornando anche sulla sua esperienza alla Juventus, vissuta con diverse difficoltà nella passata stagione.

LA VITTORIA NEL DERBY – «È stata una prestazione importante per noi nella partita dell’anno, è stato fantastico vincere così», ha dichiarato David commentando il successo contro il Real Madrid.

L’attaccante ha poi parlato del rapporto costruito con Simeone, sottolineando il ruolo fondamentale della fiducia ricevuta dal tecnico argentino.

IL RAPPORTO CON SIMEONE – «Credo di sì, ci troviamo bene, il Cholo dà molta fiducia ai suoi giocatori e lo apprezzo molto».

Un feeling che sembra aver aiutato il canadese a ritrovare sicurezza e continuità dopo un periodo complicato. David ha infatti spiegato quanto sia importante il suo approccio mentale per riuscire a esprimersi al meglio.

IL MOMENTO POSITIVO – «Sì, tutto dipende dal mio approccio. Mi fa molto piacere avere un momento così positivo e segnare dei gol, spero che duri il più a lungo possibile».

David e la parentesi Juventus: «È stata una stagione molto difficile»

Nel corso dell’intervista, l’attaccante ha affrontato anche il tema del rendimento con la maglia della Juventus, dove non è riuscito a confermare le aspettative.

L’ESPERIENZA ALLA JUVENTUS – «Non ci sono motivi particolari, a volte una carriera va così. Per me è stata una stagione molto difficile, ho fatto fatica ad adattarmi al vostro calcio. Giocare in un club come la Juventus è complicato, non c’è il tempo per adattarsi, ma la vita continua e sono molto contento di essere a Madrid».

David ha poi commentato anche le critiche ricevute durante la sua esperienza italiana, spiegando di comprendere la pressione che accompagna chi veste la maglia bianconera.

LE CRITICHE DEI GIORNALISTI ITALIANI – «No, è parte del vostro lavoro. Da quando sono arrivato mi avete detto chiaramente che l’attaccante della Juventus è il giocatore più criticato d’Italia, so che funziona così, ma va bene, è la vita».

Ora l’attaccante prova a rilanciarsi con l’Atletico Madrid, dove ha trovato un ambiente e una guida tecnica che sembrano avergli restituito fiducia e serenità.