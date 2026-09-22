Caso Mazzola, oggi la decisione sulla curva della Juventus: multa o chiusura del settore, i rischi per il club

Il Giudice Sportivo valuta i provvedimenti dopo il minuto di silenzio non rispettato prima di Juventus-Atalanta: il club rischia una sanzione

La giornata di oggi potrebbe portare la prima decisione ufficiale sul caso legato al minuto di silenzio per Sandro Mazzola prima di Juventus-Atalanta. Il comportamento di una parte della curva bianconera, che ha scelto di voltarsi di spalle rispetto al campo durante la commemorazione della leggenda dell’Inter, potrebbe infatti portare a un provvedimento del Giudice Sportivo.

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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, una sanzione appare probabile, mentre resta da definire la sua entità. Le possibilità previste dal codice di giustizia sportiva vanno da una multa fino a 50 mila euro fino alla chiusura del settore coinvolto, totale o parziale.

Juventus, possibile chiusura della curva dopo il gesto per Mazzola

L’episodio ha avuto un forte impatto mediatico e sportivo, considerando il valore simbolico della figura di Sandro Mazzola e il momento scelto per la protesta. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea prenderà la decisione dopo aver analizzato il rapporto degli osservatori federali presenti all’Allianz Stadium.

Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche quella di una limitazione della curva sud per la prossima gara casalinga contro la Lazio, prevista dopo la sosta per le nazionali. Un’altra possibilità è il rinvio degli atti alla Procura Federale per ulteriori approfondimenti.

La Juventus potrebbe inoltre valutare l’utilizzo del codice di gradimento, strumento che permette ai club di intervenire nei confronti dei tifosi responsabili di comportamenti contrari al regolamento interno. La situazione, però, sarebbe più complessa rispetto ad altri precedenti, considerando il numero elevato di persone coinvolte.

L’indignazione del mondo del calcio: «La storia si rispetta»

Il gesto della curva ha provocato numerose reazioni. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha commentato: «Vanno individuate in modo chirurgico e scientifico tutte quelle persone che hanno fatto vergognare il 99% di chi era allo stadio. È qualcosa che mi dispiace, non c’è rispetto neanche per la morte di un grande giocatore, una persona che ha servito il Paese come atleta».

Anche Claudio Marchisio ha espresso la propria posizione: «Sandro Mazzola è un pezzo della storia del nostro calcio. E la storia si rispetta. Alla Juventus e ai suoi tifosi devo una parte enorme della mia vita. So quanto amore, passione e rispetto ci siano dietro quella maglia. Ed è proprio per questo che credo sia giusto dire, senza esitazioni, che gesti come quello di domenica non dovrebbero accadere».

La decisione del Giudice Sportivo chiarirà ora le conseguenze disciplinari per la Juventus, mentre resta aperto il dibattito sul rapporto tra rivalità, tifo e rispetto della memoria sportiva.