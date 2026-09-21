Udinese, arrivano buone notizie per Davis: niente lungo stop

Buone notizie per l’Udinese, ecco come sta Keinan Davis: evitato il lungo stop, le novità sui tempi di recupero del bianconero

Tirano un sospiro di sollievo i tifosi friulani e i fantallenatori. Keinan Davis, possente centravanti inglese classe 1998 dotato di grande forza fisica ed ex giocatore di Premier League con la maglia dell’Aston Villa, aveva fatto spaventare l’ambiente bianconero al minuto 37 del match di Serie A tra Udinese e Cagliari, abbandonando il terreno di gioco anzitempo a causa di un risentimento muscolare.

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L’allarme al flessore e la gestione dei rischi

Al termine della sfida, il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic, allenatore tedesco di origini croate noto per la sua organizzazione tattica e la cura della preparazione atletica, aveva confermato in conferenza stampa che il giocatore aveva avvertito un fastidio al flessore. Lo stop immediato aveva subito fatto scattare l’allarme, soprattutto alla luce dello storico clinico del calciatore, spesso condizionato da problemi fisici nelle passate stagioni.

Filtra ottimismo: stop evitato in tempo

Come riportato dal quotidiano Il Messaggero Veneto, le ultime novità sull’infermeria filtrano un cauto ottimismo. I primi controlli hanno evidenziato che l’attaccante si è fermato al primo avviso di dolore, evitando così lesioni gravemente dannose o stiramenti che ne avrebbero prolungato i tempi di recupero. Una decisione saggia che permetterà al numero 9 di gestire l’infortunio senza particolari complicazioni.

La sosta per le Nazionali e l’impatto al Fantacalcio

La sosta per gli impegni delle Nazionali arriva nel momento perfetto per la punta britannica. Davis avrà infatti a disposizione circa due settimane per completare il programma di terapia e riatletizzazione con lo staff medico friulano, puntando a tornare al 100% della forma alla ripresa del campionato.

Finora il rendimento dell’attaccante inglese è stato fondamentale nelle rotazioni offensive dei bianconeri, con un bottino già positivo di un gol e tre assist messi a segno tra campionato e Coppa Italia. Runjaic spera di riaverlo a disposizione già per il prossimo turno di Serie A.

