Tottenham, De Zerbi nel caos! Concede 1 settimana di riposo

Tottenham, il futuro di Roberto De Zerbi fa discutere: pausa di sette giorni dopo l’inizio shock, ambiente nel caos

Nonostante le critiche e un avvio di stagione decisamente complicato, Roberto De Zerbi, allenatore italiano noto per la sua filosofia di gioco ultra-offensiva e il possesso palla ritmato, tira dritto per la sua strada. Alla guida del Tottenham, ancora a secco di vittorie in Premier League, il tecnico ha fatto discutere concedendo un’intera settimana di riposo ai calciatori non impegnati con le rispettive selezioni durante la pausa per le nazionali.

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Le stelle del Tottenham sotto osservazione

La scelta ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, soprattutto perché tra gli elementi rimasti a Londra figurano giocatori chiave attesi da un pronto riscatto fisico e prestazionale. Tra questi ci sono James Maddison, estroso trequartista inglese dotato di grande visione di gioco, Conor Gallagher, dinamico centrocampista box-to-box famoso per la sua intensità, e Dominic Solanke, possente centravanti di manovra acquistato per garantire peso all’attacco degli Spurs. A loro si aggiungono difensori di rilievo come Tosin Adarabioyo, centrale strutturato ed efficace nei duelli aerei, e Marcos Senesi, ruvido difensore argentino abile nel far ripartire l’azione dal basso.

La gestione di De Zerbi e la rabbia dei sostenitori

Secondo quanto svelato dal quotidiano britannico The Telegraph, la sosta era già stata programmata da tempo e rientra nelle consuete strategie di gestione delle energie previste da De Zerbi per un calendario fitto. Tuttavia, la decisione ha scatenato accese polemiche tra i sostenitori del club londinese, fortemente delusi da un avvio di campionato ben al di sotto delle aspettative e in continuità con le ultime deludenti annate.

Il big match con il Manchester United all’orizzonte

Per De Zerbi e i suoi uomini non ci sarà più spazio per ulteriori passi falsi. Alla ripresa del campionato, fissata per il 10 ottobre, gli Spurs saranno attesi da un delicatissimo banco di prova in trasferta contro il Manchester United. Sarà quella l’occasione cruciale per capire se la scelta del tecnico italiano di concedere riposo al gruppo pagherà sul campo o se alimenterà ulteriormente le tensioni nell’ambiente Spurs.