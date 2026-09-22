Real Madrid, tegola Valverde: distorsione alla caviglia

Distorsione di terzo grado per Federico Valverde: il centrocampista del Real Madrid rischia di saltare la sfida contro la Roma

Brutte notizie in casa Real Madrid. I Blancos dovranno infatti fare a meno di Federico Valverde, centrocampista uruguaiano tra gli uomini chiave della squadra, costretto a fermarsi per un serio infortunio rimediato nell’ultimo Clasico.

Lo stop del numero 8 rappresenta una perdita pesante per la formazione allenata da José Mourinho, che rischia di dover rinunciare a uno dei suoi giocatori più importanti in una fase cruciale della stagione. Una situazione seguita con attenzione anche dalla Roma, attesa dalla sfida europea contro il club spagnolo nelle prossime settimane.

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Real Madrid, il comunicato sulle condizioni di Valverde

A chiarire l’entità dell’infortunio è stato lo stesso Real Madrid attraverso una nota ufficiale diffusa sui propri canali.

Gli esami strumentali effettuati sul centrocampista uruguaiano hanno evidenziato una distorsione di terzo grado alla caviglia sinistra, un problema particolarmente serio che richiederà un lungo percorso di recupero.

Si tratta di una diagnosi importante, perché una lesione di questo livello comporta generalmente il coinvolgimento completo delle strutture legamentose della caviglia e necessita di tempi di recupero significativi prima del ritorno all’attività agonistica.

L’infortunio nato nel Clasico

L’episodio che ha portato allo stop di Valverde risale all’ultimo Clasico, una gara particolarmente intensa e ricca di tensione agonistica.

L’uruguaiano ha riportato il problema fisico in seguito a un duro contrasto con Kang In Lee, fantasista sudcoreano protagonista di un intervento che ha fatto discutere tifosi e addetti ai lavori nelle ore successive alla partita.

Le immagini dell’azione hanno alimentato numerose polemiche in Spagna, contribuendo ad accendere ulteriormente il dibattito attorno a una sfida già particolarmente sentita.

Roma-Real Madrid, presenza a forte rischio

L’attenzione si sposta ora sul possibile rientro del centrocampista. Lo staff medico del Real Madrid monitorerà quotidianamente l’evoluzione delle sue condizioni, ma le prospettive non appaiono particolarmente incoraggianti.

La sfida europea contro la Roma, prevista per il 14 ottobre, sembra infatti troppo vicina per consentire un recupero completo dopo un infortunio di questa entità. Al momento, la presenza di Valverde contro i giallorossi appare altamente improbabile.

Per Mourinho si tratta di una tegola importante, considerando l’influenza che il centrocampista uruguaiano esercita sia in fase di costruzione sia negli equilibri tattici della squadra. Il Real Madrid dovrà quindi prepararsi ad affrontare le prossime settimane senza uno dei suoi elementi più affidabili, mentre la Roma osserva con interesse l’evolversi della situazione in vista del confronto europeo.