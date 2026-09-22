Torino, Ché Adams punta il rientro: il rinnovo torna al centro dei pensieri del club

L’attaccante scozzese vuole tornare protagonista dopo l’infortunio muscolare: il Torino valuta il prolungamento per evitare il rischio di perderlo a parametro zero

Il Torino attende il ritorno di Ché Adams, uno degli uomini più importanti dell’attacco granata in questo avvio di stagione. Come riportato da Tuttosport, l’attaccante scozzese è fermo dalla vigilia della sfida contro la Roma a causa di un problema muscolare: una lesione distrattiva di basso grado agli adduttori della coscia sinistra che lo ha costretto a saltare anche la trasferta sul campo del Bologna.

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La sosta per gli impegni delle Nazionali rappresenta però un’opportunità per recuperare tempo prezioso. L’obiettivo di Abate è infatti quello di riavere Adams a disposizione per la sfida contro l’Udinese, in programma il 12 ottobre, quando il campionato di Serie A riprenderà dopo la pausa.

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Adams decisivo per il Torino: due gol nelle prime cinque giornate

L’importanza dell’attaccante scozzese emerge anche dai numeri. Nelle prime cinque partite di campionato il Torino ha realizzato complessivamente cinque reti e ben due portano la firma di Adams.

Il primo gol è arrivato nel finale della gara contro il Milan, anche se non è bastato ai granata per evitare la sconfitta. Il secondo, invece, è stato decisivo nella sfida del Franchi contro la Fiorentina, partita che ha regalato alla squadra di Abate l’unica vittoria conquistata finora in campionato.

Un rendimento che conferma il peso dell’ex attaccante del Southampton negli equilibri offensivi del Torino, soprattutto considerando una permanenza che durante l’estate non era mai stata completamente scontata.

Torino, il rinnovo di Adams diventa una priorità

Il contratto di Ché Adams con il Torino scadrà il 30 giugno 2027. Proprio questa situazione aveva spinto il club granata, durante il mercato estivo, ad ascoltare eventuali proposte e valutare anche una possibile cessione.

L’obiettivo era evitare di arrivare alla prossima stagione con il rischio concreto di perdere il giocatore a parametro zero. Per questo motivo, il discorso relativo al rinnovo del contratto è tornato di grande attualità e rappresenta una delle priorità della società.

Il Torino vuole infatti evitare di ritrovarsi a gennaio nella stessa situazione e punta a definire il futuro di Adams prima che il mercato possa nuovamente aprire scenari differenti. Nel frattempo, la squadra aspetta il suo ritorno in campo per ritrovare una delle principali risorse offensive della rosa.