Napoli, ancora un infortunio per Anguissa: le condizioni

Il centrocampista camerunese si ferma di nuovo, ma la sosta per le Nazionali può essere l’assist giusto per recuperarlo in vista del Frosinone

Brutte notizie per il Napoli di Massimiliano Allegri, tecnico toscano al ritorno sulla panchina azzurra dopo le esperienze con Milan e Juventus. Frank Zambo Anguissa si ferma di nuovo a causa di un infortunio. Il tecnico lo aveva già anticipato nel post partita di Firenze, dopo l’1-1 contro la Fiorentina, e ora è arrivato anche il comunicato ufficiale del club: il centrocampista camerunese si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra.

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Il comunicato del Napoli

Di seguito la nota diffusa dalla società partenopea: “Frank Zambo Anguissa si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

I tempi di recupero

I tempi di recupero per il rientro in campo di Anguissa sono stimati in due o tre settimane, considerando la struttura fisica e il profilo atletico del giocatore. Complice la lunga sosta per gli impegni delle Nazionali, resta da valutare la sua presenza al rientro in campionato contro il Frosinone, in programma il 10 ottobre: quello è l’obiettivo dichiarato, con la speranza che il centrocampista possa tornare a disposizione di Allegri già in quell’occasione, anche in vista della sfida di Champions League contro il Villarreal, in programma pochi giorni dopo.

Un nuovo stop, l’ennesimo per il classe 1995 negli ultimi mesi, che riapre inevitabilmente il dibattito sulla gestione fisica dei giocatori all’interno dello staff medico azzurro, in un momento della stagione particolarmente delicato tra impegni di campionato e competizioni europee.



