Baldini: «Che sia la A o l’Under 21 non cambia niente»

Il ct dell’Under 21, che a giugno guidò l’Italia da traghettatore contro Lussemburgo e Grecia, torna sull’esperienza in conferenza stampa

Silvio Baldini torna sull’esperienza dello scorso giugno, quando guidò la Nazionale maggiore italiana nelle due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, in qualità di commissario tecnico ad interim dopo l’addio di Gennaro Gattuso in seguito all’eliminazione dai Mondiali. L’allenatore dell’Italia Under 21, incarico che ricopre dallo scorso luglio, ha parlato in conferenza stampa partendo proprio da quelle due gare della scorsa estate, che secondo lo stesso tecnico toscano hanno aiutato la crescita del gruppo.

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PAROLE – «Che sia la A o l’Under 21 non mi cambia niente. Per me la Nazionale sono questi ragazzi e non c’è nessuna differenza. Quella di giugno è stata una grande soddisfazione, anche perché grazie al percorso fatto in Under 21 questi ragazzi sono maturati più velocemente, dimostrando di poter stare nel grande calcio»

PARTITE – «I 10 giorni a disposizione ci permetteranno di curare maggiormente alcuni dettagli mettendo a fuoco concetti che solitamente si fa più fatica a organizzare»

FROSINONE – «Quella di Alvini è una storia bellissima: uno che parte dagli amatori e arriva in Serie A merita un premio, è un percorso importante. A prescindere da questo, stanno vincendo in maniera straordinaria attraverso il gioco e sono felice per loro»

Il legame tra Under 21 e Nazionale maggiore

L’esperienza vissuta sulla panchina azzurra, seppur breve e in qualità di traghettatore, ha permesso a Baldini di consolidare ulteriormente il proprio lavoro con i giovani talenti italiani, creando un ponte naturale tra le due selezioni. Un percorso che, secondo il tecnico, ha rappresentato un valore aggiunto anche per l’attuale lavoro con l’Under 21, chiamata nei prossimi mesi a un cammino importante nelle qualificazioni verso i prossimi appuntamenti internazionali.