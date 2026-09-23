 Alaba all’Udinese, indiscrezione clamorosa! Accordo trovato
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Alaba all’Udinese, indiscrezione clamorosa! Accordo trovato, attesa per i passaggi formali. Ufficialità a breve?

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Published 4 ore fa il 23 Settembre 2026
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Alaba esulta dopo un gol con la maglia del Real Madrid

David Alaba potrebbe approdare in Friuli dopo l’esperienza al Real Madrid. L’indiscrezione parla di un’intesa di massima, ma il trasferimento non è ancora concluso

Un nome a sorpresa per la difesa dell’Udinese: David Alaba. Secondo l’indiscrezione attribuita a Fabrizio Romano, l’ex giocatore del Real Madrid avrebbe raggiunto un accordo di massima con il club friulano. Resterebbero da completare i passaggi formali necessari per chiudere l’operazione.

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Alaba Udinese, l’intesa di base deve ancora diventare ufficiale

Un accordo di massima rappresenterebbe un passo avanti, ma non equivale a un trasferimento concluso. È questo il punto da tenere fermo mentre si attendono eventuali sviluppi: l’Udinese non ha annunciato l’arrivo di Alaba ufficialmente ma la trattativa è ben indirizzata

Se l’operazione andasse in porto, l’arrivo del difensore austriaco sarebbe un colpo di grande richiamo per i bianconeri. Prima di parlare di affare chiuso, però, occorrono la conclusione dell’iter e una comunicazione ufficiale.

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