Alaba all’Udinese, indiscrezione clamorosa! Accordo trovato

David Alaba potrebbe approdare in Friuli dopo l’esperienza al Real Madrid. L’indiscrezione parla di un’intesa di massima, ma il trasferimento non è ancora concluso

Un nome a sorpresa per la difesa dell’Udinese: David Alaba. Secondo l’indiscrezione attribuita a Fabrizio Romano, l’ex giocatore del Real Madrid avrebbe raggiunto un accordo di massima con il club friulano. Resterebbero da completare i passaggi formali necessari per chiudere l’operazione.

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Alaba Udinese, l’intesa di base deve ancora diventare ufficiale

Un accordo di massima rappresenterebbe un passo avanti, ma non equivale a un trasferimento concluso. È questo il punto da tenere fermo mentre si attendono eventuali sviluppi: l’Udinese non ha annunciato l’arrivo di Alaba ufficialmente ma la trattativa è ben indirizzata

Se l’operazione andasse in porto, l’arrivo del difensore austriaco sarebbe un colpo di grande richiamo per i bianconeri. Prima di parlare di affare chiuso, però, occorrono la conclusione dell’iter e una comunicazione ufficiale.